坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

【文／林哲良】

擁有二十幾年期貨及證券工作資歷的兆豐投顧董座李秀利，雖坐在證券圈的金山上，但人生極少數股票投資經驗卻是發生在學生時代。期貨研究的工作經驗讓她有高度風險意識，一頭鑽進證券研究、分析領域，靠著趨勢與順勢兩大投資策略，帶領客戶趨吉避凶。

兆豐國際證券投顧董事長李秀利擁有近27年投資分析經驗，是圈內少數的女董座。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

在國內中大型券商所屬的證券投資顧問公司中，兆豐國際證券投資顧問公司董事長兼總經理李秀利是極少數的女性；同時她也是唯一曾擁有財經主播頭銜的證券圈高層。萬綠叢中一點紅，這讓李秀利在同儕當中顯得特別顯眼。事實上，在賺錢掛帥的證券圈中，李秀利獨特的行事作風，也讓她屢屢能獲得長官或貴人的賞識，在職場闖出一片天。

夢想當主播，工讀經驗走進投資圈

或許是「英雌惜英雌」，在沒有特殊淵源的情況下，兆豐證券高層今年二月出手挖角了李秀利（時任日盛投顧總經理），希望借重她股票分析、研究的專業，以及長期累積的名氣，掌舵兆豐投顧，藉此協助、衝刺經紀業務，也讓她寫下個人職場新的一頁。

「如果我不是在演講的會場上，就是在演講的路上。」最高紀錄，李秀利曾在一季之內全省跑透透，舉辦四十八場證券投資相關講座。不難想像，兆豐證券在擁有李秀利這張「人氣王牌」之後，對吸引眾多散戶投資人，應能帶來一定程度的幫助。

其實李秀利一開始並沒有想到自己會走上證券圈這條路，從銘傳管理學院大眾傳播科系插大到中興法商社會系，她最初的夢想是往新聞圈發展，希望有朝一日能坐上女主播的位置。沒想到學生時代半工半讀承接《路透社》（Reuters）外包的外電翻譯工作，卻意外讓李秀利畢業後走進投資圈。

「能做證券研究真的好棒！這個工作有人付你薪水讓你研究別人（企業）的成功及失敗之道！」提起自己所熱愛的證券研究工作，擁有近二十七年期貨及證券工作資歷的李秀利，眉飛色舞地講出這樣的一段話。

名師形象遠播，卻不靠買股發大財

有趣的是，李秀利人生中的股票投資實戰經驗，卻不是發生在最容易掌握上市櫃公司第一手訊息的證券圈時代，而是學生時代。當時她投資了許多人眼中的牛皮股中鋼，靠著中鋼穩定的獲利能力及配息率，在股市打了勝仗！

在證券圈，不少人是為了利用證券研究分析資料或人脈，幫自己在股票投資上「發大財」，而走上證券研究這條路，但李秀利卻是少數的例外。當被問到：「你明明坐在金山上，為什麼不好好利用呢？」李秀利不假思索地說：「無論公司的內規規定嚴格與否，她自己都盡量不碰股票。她覺得自己只適合賺證券研究、分析的錢，靠著提供專業的證券研究分析，協助客戶賺到錢，然後自己再領到公司的分紅、配股，那就夠了！」

撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1691期〉