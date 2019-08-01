北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

【文／侯柏青】

私菸案初爆發，當天深夜許多記者聚集在桃檢等待調查局移送涉案人，北檢襄閱主任檢察官陳佳秀卻在辦公室接到一通電話，電話那頭詢問能不能讓北檢指揮偵辦這個案子。檢察長邢泰釗認為，若北檢拒絕接案，外界很可能產生踢皮球的不當聯想……。

蔡清祥（中）強調自己在狀況內，邢泰釗（左）則因為一通電話誤入私菸風暴中心。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

總統府侍衛室爆發走私菸風暴，調查局收網逮人奪得先機，竟讓台北地檢署在措手不及下被迫接辦此案。不料，就在檢方對案情還一頭霧水之際，證據就大量外洩，檢察長邢泰釗更被形容成「保皇黨」，某些抹黑更被懷疑是因為新一波檢察人事調動而來。

不過，挨了悶棍的邢泰釗沒被流言蜚語擊倒，反而趁勢將辦案主導權從調查局拉回檢方，偵辦動作也漸趨地下化，檢方與調查局正上演著一場諜對諜的辦案競技遊戲。

一通電話，北檢被迫扛重擔

讓檢察系統最不解的是，人贓俱獲的案發地「桃園機場」是桃園地檢署的管轄區，和新北市調查處合作最緊密、地利位置最接近的是新北地檢署，而統籌總統維安的國安局在士林地檢署，只有總統官邸侍衛室在北檢轄區，為什麼這個案子會落在北檢頭上？

一開始掌握此案的立法委員黃國昌，早在七月十二日就向他信得過的新北市調查處徐姓組長檢舉。新北處調查官前後蒐證了將近十天，原本打算跟桃檢報指揮，不料調查官剛收網，新聞就曝光，新北處因此接受桃檢檢察長郭文東的建議，就近改向北檢討救兵。

一通電話扭轉了兩個地檢署的命運。知情人士透露，當天深夜許多記者聚集在桃檢等待調查局移送涉案人，北檢襄閱主任檢察官陳佳秀卻在辦公室接到一通電話，電話那頭是新北市調查處犯罪防制科科長徐富德，他委婉地詢問能不能讓北檢指揮偵辦這個案子。

媒體已經報得如火如荼，還明指涉案人要移送桃檢，這個深夜接到的燙手山芋，讓正在為其他案件苦惱的邢泰釗相當意外。邢除了擔心可能涉及管轄權問題，也再三要求陳佳秀向新北處確認到底是不是桃檢的案子？更令人意外的是，調查局本部經濟犯罪防制處的企業肅貪科長林維成也突然打了電話到北檢說，此案沒辦法移送到桃檢，調局內部討論後跟上頭請示，上面對改請北檢接辦並沒有意見。

據悉，邢泰釗認為新聞已經曝光，若北檢拒絕接案，外界很可能產生踢皮球的不當聯想，他當場拍板「只要有管轄權就接手」。確認接案後，邢泰釗相中「忠組」黑金組新秀檢察官黃偉（司訓所四十九期）接辦，理由是黃辦案很穩健也很努力。

撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1691期〉