私菸案是國家情報體系改革契機

【文／唐克德】

私菸問題容易吸引輿論聚焦，但此事真正的問題是紀律廢弛導致的國安疑慮。前陸軍司令邱國正上將臨危受命，入主國安局以重整紀律，希望能利用這個時機，改革以國安局為首的台灣情報體系。

私菸事件讓特勤中心獨立於國安局之外的呼聲再度出現。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

因私菸問題讓總統蔡英文出訪成果「歪樓」，導致國安局長辭職下台。隨著檢調體系開始偵辦與交通部積極處理華航問題，這個由國安局特勤中心、總統府侍衛室與華航等單位的集體出包，之後可能就待司法單位調查結果，以釐清真相與責任。

把特勤中心獨立於國安局之外

雖然私菸問題容易吸引輿論聚焦，但此事真正問題是紀律廢弛導致的國安疑慮。前陸軍司令邱國正上將臨危受命入主國安局以重整紀律，但我們也希望能利用這個時機改革以國安局為首的情報體系，畢竟這是與國家安全最直接的問題。

私菸事件使國安局特勤中心成眾矢之的，隨著國安局長辭職後，大家又發現特勤中心雖隸屬國安局，但負責總統、副總統維安事宜的實際上是總統府侍衛室，在陽明山上的國安局長，對於在府內的侍衛室很難有實質的日常管理，這也讓特勤中心獨立於國安局之外的呼聲再度出現。

由於總統、副總統維安與做為情報單位的國安局，在任務上不太一樣，兩者分屬不同專業。前者在明，以保護自家人為主，後者在暗，低調監偵敵情。因特勤中心前身「聯合警衛安全指揮部」，當時就是仿照美國秘情局（原隸屬財政部，後改隸國土安全部）而成立的獨立單位，剛開始不隸屬國安局，直到一九八九年才納入國安局指揮。所以如果國安局對特勤中心還持續有管理的實際困難，加上兩者也存在不同的任務要求與組織文化，還是須考慮將特勤中心移出國安局。

根據《國家安全局組織法》，國安局隸屬於國家安全會議，綜理國家安全情報工作與特種勤務之策畫及執行，本質上就規定了國安局的本業就是情報，所謂的特種勤務也是與情報工作相關而發展出來的任務。更因在二○一四年七月通過《情資彙送作業辦法》，使得做為情報主管機關（律定於《國家情報工作法》）的國安局，能迅速掌握其他情報機關收集的情資，這使得國安局長變成類似美國國家情報總監（ＤＮＩ），掌握全國所有訊息，職權比美國中情局長大。

撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1691期〉