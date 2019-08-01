撥開菸霧 小英國安後院問題多

【文／紀淑芳】

國安會內顯然缺乏一個能夠全盤掌控國安、情報狀況的人，產生「三不管地帶」。一件私菸案，意外扯出國安後院令人不安。隨著案情持續發展、延燒，蔡英文會不會順勢調整國安會相關人事，全憑她一念之間。

私菸案爆發後，蔡英文數度強調嚴查到底的決心。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

總統蔡英文七月二十二日午間結束「自由民主永續之旅」返抵國門，迎接她的不是外交突破的掌聲響起，而是晴天霹靂的政治危機。在總統出訪十二天裡，國安團隊每天日夜監控中國動態，嚴防老共從中作梗；沒想到總統甫下飛機，接獲第一則重大情資報告，竟是國安特勤後院失火，夾帶近萬條免稅菸闖關，而總統事前「毫無所悉」……。

私菸案會查成類國務機要費案？

媒體報導，二十二日當天在桃園機場的貴賓室裡，原國安局長彭勝竹突然接到調查局副局長林玲蘭當面告知，要查緝國安局利用總統專機禮遇之便走私香菸一事，彭勝竹當場臉色大變。

最為震驚、震怒的莫過於總統蔡英文，當日下午她旋即要求彭勝竹到府報告，但據傳，彭勝竹疑因對整起事件掌握不清，原本想「推」調查局長呂文忠去報告，遭總統拒見。

「總統一旦真的見了呂文忠，那豈不是成了『黃世銘案』翻版？」府方嚴正聲明總統第一時間嚴守住分際，並未涉入司法偵辦。

私菸案固然是司法案件，總統不能介入，但此案也是國安事件，屬於安全情資的一部分。調查局是否應該向上通報，也因此存在灰色地帶。

日前一位媒體記者即直白詢問蔡英文：「妳的任內特勤不斷出包，有人說國安局管不到特勤中心，特勤管不到侍衛室，如果他們之後不是運毒（指私菸），而是運炸彈，那妳的車豈不是被炸了？」此問題一出，蔡英文當場臉色一陣鐵青。

私菸案爆發後，蔡英文數度強調嚴查到底的決心。總統的政治宣示固然說得斬釘截鐵，後續的情勢發展卻非操之在己。

黨政人士即透露，檢調單位如果把歷年來總統出訪的免稅品購買紀錄全都查，「往前查個八次、十次出訪，你想想，歷任的總統府、國安會、外交部、國安局……會有多少人『中』，那不就變成特別費案了？」「後續就看檢察官要不要花這麼多人力這樣幹，以滿足大家對所謂『高官特權』的想像。」

撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1691期〉