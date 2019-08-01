總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

【文／蕭介雲】

永和警衛室特勤人員私菸案懲處名單不斷增加，國安局將於本周提出調查報告。由於警衛室管理多頭馬車，國安局過去基於尊重侍衛長立場，不會去官邸踩地盤，未來擬以專案督檢方式整飭風紀。

在軍中管理要求嚴格的邱國正，能否順利止血私菸案有待觀察。攝影／蘇仲泓 分享 facebook

負責總統蔡英文官邸維安工作的永和警衛室特勤人員，捅出走私香菸政治風暴。

在管理上，警衛室呈「多頭馬車」，國安局、侍衛長均可督導，侍衛室又受府秘書長監督節制，結果成三不管地帶，近年風紀事件不斷，螺絲掉滿地。國安局將以專案督檢方式介入，盼能一掃積習。

侍衛室、警衛室正待大破大立

依據《特種勤務條例》規定，國安局長任特種勤務中心指揮官，下設兩位副指揮官，一位負責實質指揮，目前為周廣齊中將，另一位由總統府侍衛長兼任，但偏向掛名性質。另依據《總統府組織條例》，侍衛室由府秘書長督導，管理任務編組的官邸警衛室。

從體制來看，在總統出門時，國安局特勤中心編組外衛、中衛、內衛聯合勤務，中心為侍衛區，從內衛區到侍衛區均屬侍衛長管轄範圍；出國訪問的維安工作，則主要由警衛室負責執行。

這次出大包，原侍衛長張捷一併被拔掉，調任陸軍司令部委員，侍衛長改由原憲兵指揮官鍾樹明接任，將配合國安局推動風紀整頓事項。

「國安局與侍衛室都能督導警衛室，但國安局過去基於尊重立場，通常不會對警衛室進行督檢。」前特勤中心官員點出眉角所在，兩位特勤中心副指揮官都是中將，層級相同，局裡通常不會踩人家地盤，直接去官邸查核。

另一個必須尊重的原因在於，侍衛長獲層峰信任，有不少當面建言機會，局內對侍衛長所提出的人事案，通常也都同意不會反對，以免被告狀。特勤單位封閉，但也不如外界想像的「刀光劍影」，會有問題的多為空降的侍衛長，不具特勤專業。

撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1691期〉