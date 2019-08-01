【編輯室報告】假如走私的不是香菸……
【文／編輯室】
假如特勤人員走私的不是香菸，而是……。這裡有太多想像空間，也有太多讓人想到會驚駭的可能結果。
這已不單單是維安人員風紀問題，而是真真實實的國家安全問題。
總統專機出訪，空軍要派軍機護航，雖多只是象徵性伴飛一段路程。戰鬥機在外面防杜外敵入侵，卻無法阻擋總統近身的人可能攜帶某些會危害總統、國家的東西上飛機。
這種由特勤維安人員、華航一起演出的驚悚劇情，據說是存在已久的「歷史共業」。四年前阿帕契打卡案，打卡女星遭受各方批判，認為她洩漏軍情。但她打卡能對國家安全造成的傷害，如何比得上一個走私的維安特勤人員？
國安局特勤中心成眾矢之的。國安局綜理國家情報，對成員忠誠的要求永遠不嫌多，而沒有紀律、徇私的特勤人員也不可能要求其忠誠。
私菸問題也曝露了總統維安特勤管理上的多頭馬車。突顯了國安局的定位問題，元首維安與國安局的情報工作是否該分離？
長期以來國安局長多由軍方背景出任，如今國安議題已不限於軍事領域，傳統受軍事情報訓練的國安高層有沒有能力掌握這些情資？做為國安局主管的國安會有沒有能力指揮國安局？
九八○○條私菸讓我們看到台灣的國安問題真不小。
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