【編輯室報告】假如走私的不是香菸……

【文／編輯室】 撥開菸霧，國安怎麼改革？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

假如特勤人員走私的不是香菸，而是……。這裡有太多想像空間，也有太多讓人想到會驚駭的可能結果。

這已不單單是維安人員風紀問題，而是真真實實的國家安全問題。

總統專機出訪，空軍要派軍機護航，雖多只是象徵性伴飛一段路程。戰鬥機在外面防杜外敵入侵，卻無法阻擋總統近身的人可能攜帶某些會危害總統、國家的東西上飛機。

整起私菸案曝露了總統維安特勤管理上的多頭馬車，圖為侍衛室少校吳宗憲遭收押。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

這種由特勤維安人員、華航一起演出的驚悚劇情，據說是存在已久的「歷史共業」。四年前阿帕契打卡案，打卡女星遭受各方批判，認為她洩漏軍情。但她打卡能對國家安全造成的傷害，如何比得上一個走私的維安特勤人員？

國安局特勤中心成眾矢之的。國安局綜理國家情報，對成員忠誠的要求永遠不嫌多，而沒有紀律、徇私的特勤人員也不可能要求其忠誠。

私菸問題也曝露了總統維安特勤管理上的多頭馬車。突顯了國安局的定位問題，元首維安與國安局的情報工作是否該分離？

長期以來國安局長多由軍方背景出任，如今國安議題已不限於軍事領域，傳統受軍事情報訓練的國安高層有沒有能力掌握這些情資？做為國安局主管的國安會有沒有能力指揮國安局？

九八○○條私菸讓我們看到台灣的國安問題真不小。

〈完整內容請見新新聞1691期〉