大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

【文／侯柏青】

龍峰集團負責人任國龍繞道香港大量投資大同並涉嫌炒股，早被我國證監和司法單位盯上，司法單位卻始終無法阻止任繼續炒作大同。全案更意外暴露出現行制度未能防範中資將資金匯出台灣的漏洞，恐成我國推動反洗錢重大盲點。

七月中旬，金管會宣布持股大同的違規中資已出清手上的一八％持股，市場預估入袋近百億元。不過，大同近日採取民事手段假扣押這些款項卻碰壁。據悉，解套的鑰匙落在偵查刑事犯罪的檢方身上，如果司法機關放任這些可能涉及犯罪的中資落跑，我國不管再怎麼努力推動反洗錢，都將留下重大的汙點。

中資繞道香港，金管會開罰沒在怕

中國籍商人、上海龍峰企業集團主席任國龍在大同案涉入多深，或許可以從金管會連續三次的裁罰資料裡一窺端倪。

大同採取民事手段假扣押任國龍在外資保管銀行帳戶內的款項，卻踢到鐵板。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

二○一七年五月五月，金管會與香港證監單位合作，首度逮到中國上海龍峰集團，當時查出任國龍透過子公司龍峰香港，化身港資規避掉《兩岸人民關係條例》及投審會的審查，肆無忌憚地透過外國機構投資人（ＦＩＮＩ）狂買大同股票，光是從一六年十月到一七年三月就敲進九萬五千張股票，持股超過四％。金管會對該公司祭出裁罰及勒令出場等處分，卻恫嚇不了違規中資。

同年十二月五日，金管會逮到龍峰悄悄將資金換手到其他外資帳戶，這次任國龍改用女兒任梓菱當人頭，搭港資順風車，繼續入手大同。而這次任國龍更大手筆，光是從一七年一月到二月，兩個月內就在市場上搜括超過二十萬張的股票，持股一舉接近八．八％。金管會二度開罰龍峰香港，也把處分矛頭對準任國龍，但中資表面上按金管會規定出清股票，檯面下卻愈買愈誇張。

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1690期〉