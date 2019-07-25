私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

【文／辛日涵】

長久以來，某些害群之馬的國安人員常利用職務便利，貪圖利益的舉措，使得國安局早已被貼上「罪惡淵藪」的標籤。情治系統領導階層控制不好，容易造成一般老百姓權益受損。國安局長彭勝竹丟了烏紗帽，而誰能夠替小英在明年選前穩定情治系統？

七月二十二日，迎接總統蔡英文返國的並不是外交勝利的掌聲，而是特勤爆發走私香菸的醜聞，使得蔡英文只能收起大好的心情，震怒之下，國安局長彭勝竹也丟了烏紗帽。

小英早已打算架空彭勝竹？

雖然蔡臉書提到是彭勝竹提出辭呈而獲准，但從她的用語：「針對本案，國安局彭勝竹局長及總統府張捷侍衛長，也須負起責任。」彭勝竹被小英交代自我請辭的可能性比較大，而他可能也沒意料到自己會因為數百萬元的走私菸而下台。

彭勝竹（右）可能也沒意料到自己會因為數百萬元的走私菸而下台。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

彭勝竹擔任國安局長，其實也難為了他。空軍二級上將退役，卻因曾任陳水扁侍衛長，在馬英九執政後雖擔任空軍司令至二○○九年七月，但之後並沒有獲得重用。一六年，小英總統原本要啟用前國安會副秘書長、國安局副局長王西田整頓國安局，接任楊國強的局長位子，卻因為國安人事內部鬥爭，使得王連個官章都沒碰著，就離開台北複雜政治圈，告老還鄉。彭勝竹臨時被委以重任，成為情報系統頭子。

不過，相較幾任前局長，彭勝竹雖曾擔任過軍情局長，卻沒有過去宋心濂、殷宗文對情報的精煉，也沒有薛石民、蔡朝明的威嚴，更沒有蔡得勝的手腕，只有對上級交辦唯命是從，也常被屬下提供的錯誤情資蒙蔽。他也沒有丁渝洲愛好閱讀與自己情蒐的習慣，弄得在立法院常被綠委蔡適應修理。離譜的是，他在備詢時，竟然對中國國安部長陳文清一問三不知，消息傳到北京國安部，國安部的官員哭笑不得。

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1690期〉