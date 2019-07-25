韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

【文／晏明強】

對於切割旺中以和郭台銘的講法，韓國瑜說，對蔡衍明、郭台銘都要多多聯繫，「這又不是三角戀愛，說不要跟張三好，只能跟李四好。」韓也強調，對候選人來講，「每個人我都要聯繫啊！能夠多來往、多交一個朋友何樂不為？」

韓國瑜（中）要拉攏郭台銘（左），恐怕要和旺中保持距離。攝影／柯承惠 分享 facebook

贏得國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，正為弭平初選裂痕積極進行黨內整合，不過包括前鴻海董事長郭台銘在內的藍營人士，仍對近幾個月來頻遭韓粉霸凌難以釋懷。

雖然韓國瑜十九日接受《新新聞》專訪時，將霸凌黨內同志的韓粉全劃歸「假韓粉」，為拿錢辦事的綠營網軍所扮，但另一方面，被形容為挺韓空軍總司令的旺中董事長蔡衍明，確實就是最大的韓粉。由於初選期間旺中旗下媒體極力黑郭，激怒郭台銘多次痛批旺中被中國國台辦操控，要求韓國瑜與蔡衍明劃清界線。

初選後郭營也傳出，若韓國瑜不能與蔡衍明保持距離，郭、韓將難有合作空間。韓國瑜也清楚郭、蔡關係勢如水火不容，但他仍試圖在兩人之間左右逢源。韓國瑜說，對蔡董、郭董都要多多聯繫，「這又不是三角戀愛，說不要跟張三好，只能跟李四好。」韓也強調，對候選人來講，「每個人我都要聯繫啊！能夠多來往、多交一個朋友何樂不為？」

雖說在韓國瑜的認知裡，蔡衍明及旺中媒體大力支持，是他明年拿下總統大位不可或缺的力量，韓營幕僚更曾私下明言：「與旺中切割等同自殺，絕對不可能。」但若不能整合郭台銘，引導知識藍、經濟藍選民回流，總統大選勝算也會大大降低，迫於形勢比人強，韓國瑜也只好選擇淡化與旺中的關係。

韓國瑜說，中天集團的發展策略方向，「說實在，我根本沒影響力。」大家是有見面溝通、聊一聊，他是《中國時報》出身、有交情，但僅止於此，絕無可能參與媒體經營策略核心。韓還強調，自己是政治人物，中天是商業電視台，考量知的權利、新聞自由之外，很多是商業上的問題。

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1690期〉