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盤點2020「當選率最高搭檔」 韓、蔡、柯最中意誰？

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45新新聞

【文／柳蕭然】

過去韓國瑜的作為給人過於親中印象，尤其訪問港、澳時，踏進中聯辦之舉，讓華府相當感冒。接著香港發生一連串「反送中」的示威遊行，以及「旺中」集團力挺韓國瑜，韓國瑜找來蘇起，企圖讓自己掌握美中等距的中間路線。

蘇起獻策，目標是未來半年華府不主動打韓。攝影／郭晉瑋
蘇起獻策，目標是未來半年華府不主動打韓。攝影／郭晉瑋
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高雄市長韓國瑜在「特殊遊戲規則」的中國國民黨總統黨內初選民調，以懸殊優勢過關，但外界對於他能否跳脫死忠韓粉與支持者年齡偏老的基本盤面仍有所質疑。進入大選的韓國瑜想必定要改變選戰策略，擴大選票光譜。

昔日老師蘇起變國師？

同樣的，在國安外交領域形同「菜鳥」的韓國瑜，如何在國家領導人的高度，提出捍衛台灣國家安全與利益的對外政策，也是他急待補強的功課。

韓國瑜在贏得初選的記者會上，迴避外國媒體有關外交與兩岸政策的提問，後來又以「未來只親自回答高雄市政、以書面回應總統選舉問題」來避免失言。但顯然他已經召集部分前國民黨國安幕僚，鋪陳未來六個月在總統選戰上的國安、外交與兩岸議題。幾個動作暴露韓國瑜的準備：

一是他專程北上密會馬英九政府時期的前國安會秘書長蘇起。蘇起雖然不是「九二共識」的發明者，但這個印記跟了他二十年，再加上他又是韓國瑜碩士論文的指導教授，可以想見以蘇起為核心的國民黨人士和學者，未來將成為韓國瑜選戰的對外政策操盤者。

雖然韓國瑜曾說過九二共識是兩岸關係的「定海神針」，但在考量美中台三角關係與國內選情的事實現狀下，未來韓國瑜會否提出一個取代過時九二共識的「新魔術公式」，值得觀察。

果然，緊接著韓國瑜就接受電視媒體專訪，大談美中台三角關係。他說未來台灣總統有「四種選項」，一是美國喜歡、大陸討厭；二是美國討厭、大陸喜歡；三是美國和大陸都討厭；四是美國、大陸不那麼喜歡但也能夠接受。

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室
專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1690期〉

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