韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

【文／張家豪】

一位高雄藍營地方人士擔憂地指出，以後「韓國瑜市長」周末在外縣市真遇到幾次突發狀況，市政應急處理如果不佳，必將成為敵對陣營在總統大選的「相罵本」，韓國瑜須及早因應，降低影響。

因7月19日大雨，韓國瑜（右）取消周末行程留在高雄因應。高雄市政府提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統提名選舉後，「雨彈」隨即在七月十九日不留情地轟炸高雄。大雨讓高雄多個觀測站都測到破百毫米的時雨量，屬極端氣候，導致原市區、縣區都有淹水災情。

競選過程市政將不斷面臨挑戰

這場大雨讓韓國瑜被轟「治水破功」，也被質疑淹水未積極坐鎮指揮，逼得他取消隔天拜訪台中鎮瀾宮董事長顏清標的行程，留在高雄勘災。而高雄市府則強調下水道清淤的確讓水退的速度加快，新鋪路面不再有因強降雨造成的天坑。

支持與批抨者都各有理由，但這場大雨凸顯的是韓國瑜未來幾個月要不斷面臨的挑戰：市政與國政如何兼顧？總統候選人與高雄市長的身分如何並存？這次高雄一場豪大雨，就如閣揆蘇貞昌在國民黨初選出爐後對韓國瑜的質疑：「既要全力拚市政，怎還有餘力選總統？」

韓國瑜日前曾強調「平日顧市政，假日談國政」，以及「口頭談市政，書面談國政」等，試圖營造用心拚市政的形象。

假日與平日的分工真的可以這麼明確嗎？「以後一旦高雄周末發生什麼事，大家就會問市長在高雄嗎？」一位高雄藍營地方人士擔憂地指出，突發性大雨不會天天發生，但這次韓國瑜人還在高雄就已感受被高度檢視的壓力，以後韓周末在外縣市如果真遇到幾次突發狀況，必將成為敵對陣營的「相罵本」，韓國瑜須及早因應，降低影響力。

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1690期〉