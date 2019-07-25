【編輯室報告】韓國瑜會質變國民黨嗎？

【文／編輯室】

美國總統川普（Donald Trump）是共和黨內的另類。當他打敗了黨內競爭對手──那些被稱為建制派的共和黨人──代表共和黨競選總統，之後順利入主白宮，大家都在關注，華府的共和黨建制派和川普將如何相處。

共和黨大老參議員馬侃（John McCain）去世，他自己規畫的喪禮不邀請川普。這位建制派大老不吝於表達對川普的不滿。不過，更多的現實是，國會裡的共和黨議員紛紛為川普的政策辯論、護航。非建制的川普因為總統大權在握而主導黨的走向，即使建制派還是要與他妥協。

韓國瑜這個「非典藍」、「另類藍」是否會讓國民黨質變？攝影／林瑞慶 分享 facebook

而在台灣，同樣另類的韓國瑜打敗了國民黨內建制派，將代表國民黨參選總統。大家也在關注，初選過程中他與黨內建制菁英的矛盾磨擦能否弭平？尤其是支持他的死忠韓粉對韓在黨內的競爭對手不留情面地攻擊，這些撕裂能否修復？

而從另一方面來看，韓國瑜這個「非典藍」、「另類藍」是否會讓國民黨質變？

韓國瑜在邁向總統之路上，找來經驗豐富的「建制派」幫他「看家」、管好高雄市政，同時也要找有執政經驗的人來幫他擬政策，尤其是他最陌生的外交、兩岸、國安領域。韓國瑜自嘲是土包子找諸葛亮們來幫忙。

「非典藍」與「建制藍」互動過程中，韓國瑜會被建制派馴化？還是會像川普一樣，強勢壓倒傳統的建制力量？

專訪韓國瑜：幫我放火殺人的是假韓粉。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1690期〉