辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

【文／侯柏青】

檢方今年第三波查緝行動，查扣的毒品多到可供全台灣人口吸食。緝毒成績年年亮麗，為什麼吸毒人口還是居高不下？在美國行之有年的「毒品法庭計畫」，已證明可以顯著降低再犯率，台灣近年也有不少人倡議研究可行性。

辜仲諒認為，美國毒品法庭計畫值得台灣效法。本刊資料照 分享 facebook

近日在台灣上映的香港電影《掃毒二：天地對決》，敘述劉德華飾演金盆洗手的富商，因痛恨毒品而動用私刑消滅毒梟，而與昔日兄弟（古天樂飾演）展開殘酷的正邪對決。電影裡毒品橫行的情形令人揪心，不過掃毒只是治標，戒毒才是治本，而台灣司法界近年來正燃起一股「毒品法庭」的研究風潮，希望從戒毒下手「解毒」。

嚴刑峻罰只讓吸毒者塞爆監獄

為了掃毒，台灣高檢署連續第三年舉辦「安居專案」掃毒。

根據檢方今年三月公布的第三波查緝行動，查扣的毒品超過七噸，足足可供二四○○萬人吸食。不過，檢警調年年繳出亮麗的緝毒成績單，為什麼吸毒人口還是居高不下？

他山之石可以攻錯，美國人怎麼處理猖獗的吸毒問題？法界人士說，美國司法部門一開始也祭出嚴刑峻罰遏止犯罪，卻只換來毒品犯塞滿監獄的窘境。為了從根源解決這個燙手山芋，美國在一九八九年開始進行了「毒品法庭計畫」（Drug Courts）。

他描述，「毒品法庭」是以法官為核心來主導戒癮，參與計畫的吸毒者不再只有入獄一途，法官會整合社會資源，透過提供醫療、諮詢、教育或監禁等多元方案迅速矯正吸毒者，讓他們得以回歸社會。如果度過戒癮計畫就有機會獲判免訴或免刑；反之，將予以制裁或除名（重回刑事法庭）。而從美國經驗證明，毒品法庭能顯著降低再犯率，目前全美的毒品法庭上看五千個。

毒品法庭計畫也被廣泛引入澳洲等國家，這幾年來更在台灣司法界發酵，甚至引起中信大少辜仲諒的高度興趣。不過，到底是什麼樣的契機，讓辜仲諒這個和毒品議題八竿子打不著邊的門外漢，竟對反毒發生興趣？

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〈完整內容請見新新聞1689期〉