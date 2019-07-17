專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

【文／紀淑芳、蕭介雲、胡宥心】

台北市長柯文哲不是沒在公開場合哭過，但是《新新聞》及《風傳媒》採訪團隊問及他起心動念想要選總統的原因，柯文哲說著說著，突然眼眶逐漸紅了起來。談及前年世大運開始，民進黨對他抹紅，甚至開始哽咽，嗚咽了數秒。

「我有時候會恨民進黨！」柯文哲一邊說一邊擤鼻涕接受專訪。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「我有時候會恨民進黨！」柯文哲一邊說一邊擤鼻涕。他的「怨恨」有兩種意涵，一是綠營對他的政治圍毆；二是他認為如果蔡英文做得好，他現在就不用苦惱究竟要不要競逐大位。

當綠營與藍營的總統參選人陸續出列後，大家都把目光移到白色力量。柯文哲的最終抉擇，決定二○二○總統大局的走向，他是怎麼說的？以下是採訪記要：

談參選總統

我心裡滿怨恨小英，她好好幹就不會搞出那麼多問題了，我們就沒選不選的困擾。

Q：你到底選不選選總統？

A：很多人都問說，都已經七月了，你到底選不選，我也不曉得，我一直在找理由不要選。我以前相當確定，執政或選舉，都是改變政治文化的社會運動。做為外科醫生，我發現如果你在那行業三十年，三秒做的決定與三天做出決定最後是一樣的，理由是已經有三十年實力。

回到總統大選題目。我原本想說，如果有人出來，讓我找理由不用選最好，但是……天啊！怎麼變成這兩個！就算郭台銘口無遮攔，至少人家當大老闆還是有一定水準，但媽啊！韓國瑜……好可怕！

我常看一些一九四五年二次世界大戰結束的影片，德國人民深刻反省，身為地球上最理智民族，被一個瘋子把國家帶上毀滅。顯見民主政治沒有保障人民選出最好的人選，德國人放棄權利、擁護希特勒上台，因為（第一次世界大戰）凡爾賽和約和國家破產，威瑪共和當時行政無力，德國人民那時候絕望。

在二○一四年我怎麼當選？就是因為台北市民絕望，如果不是絕望，怎麼會去冒險？絕望就會鋌而走險，一八年高雄何嘗不是這樣？

Q：有在做獨立參選的連署準備嗎？

A：該做準備還是要準備，就像有一天突然被逼出來選台北市長時你有辦法應付。柯文哲是一顆石頭，沒事去鑿他，他不是長出來，是被鑿出來的。一四年柯文哲是國民黨製造出來，一八年韓國瑜是新潮流製造出來，給他北農總座做就沒事了，結果你硬要修理他就變這樣。

（連署書）其實發個email給柯粉寫一寫，幫我寄回來，三天就可以完成。我心裡滿怨恨小英，她好好幹就不會搞出那麼多問題了，我們就沒選不選的困擾。選不選總統，我還是很猶豫，我很多市政都做到一半，反觀韓國瑜比較簡單，他什麼事都還沒做。

Q：怎麼看帶職參選？

A：這是很爛的文化，這是不正常國家現象，根本不應出現。

韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1689期〉