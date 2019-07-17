首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

【文／黃琴雅】

只參政九十天的郭台銘，以總統大選的規格，上山下海跑透透，也投下過去初選未曾有過的鉅額資金參選。郭董吸引了一大群經濟選民來相挺，最後還是不敵團結的韓粉而落敗。郭台銘這次的賭注真的下得很大！

挺郭台銘（左）的名人中，最引人注目的是張忠謀的夫人張淑芬（右）。攝影／林瑞慶 分享 facebook

國民黨初選出爐，首富郭台銘最終還是以懸殊差距敗給了高雄市長韓國瑜。已經辭去鴻海董事長之位的郭台銘，未來的去向備受矚目。

在初選前，郭台銘喊出要課「富人稅」，針對台灣前一千名富豪課稅，預計最多可以加徵至一六○○億元的稅收，做為○至六歲小孩的「國家養育金」。不過，這項政策並沒有得到富人們的支持。

工商團體不挺富人稅

尤其是全國商業總會理事長、鄉林建設董事長賴正鎰，在第一時間接受媒體採訪時，公開反對郭台銘的富人稅，還說是「不公平、不正義」的稅制。隔天，郭台銘馬上嗆說，賴炒作房地產，「我選上總統第一個查他的稅。」他應深知賴是「韓粉」，才脫口而出。雖然事後郭稱是開玩笑，卻已嚇到多數企業老闆。

首富郭台銘確實是最有資格說要課富人稅的人，因為他知道富人如何避稅，以及富人的財富主要來源為何。企業老闆們一聽到要「加稅」，當然會避之唯恐不及，郭台銘的富人稅得不到富人的認同。

工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐也公開反對，認為富人稅是不正確的政策。他指出，國民黨時期所提四五％稅制，沒有課到富人稅，稅收反而減少，因為真正的富人都會做財務規畫，課不到真正的稅。看來工商團體老闆大多都不太贊成郭董的富人稅。

即使沒有富人稅，企業界本來就有「反郭」勢力，其中就屬旺旺集團總裁蔡衍明反得最用力。他挾電視台、紙媒之力全力反郭。至於另一個也是大企業老闆擁有的媒體ＴＶＢＳ態度就比較曖昧了。據瞭解，ＴＶＢＳ最大股東、宏達電董事長王雪紅也不挺郭，王的夫婿、ＴＶＢＳ新任董事長陳文琦就曾在ＴＶＢＳ內部公開挺韓，並定調ＴＶＢＳ「不批韓，不挺郭」，公司最挺郭的政論節目《少康戰情室》就曾被關切過。

韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1689期〉