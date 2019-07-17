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鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32新新聞

【文／張家豪】

一位近韓人士認為，韓國瑜如果加強與高雄市議長許崑源合作揭露前朝弊案，或許是一條生路，「既然興利的空間跟時間已經有限，除弊也是選擇之一。打弊若成功，除了轉移市政焦點，多少可抓回流失的中間選民，還可助高雄藍營立委選舉。」

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選總統，他要如何克服「落跑市長」罵名，已是左右選戰勝負的關鍵因素。高雄的市政成績更將因此成為攻防焦點。

除了愛情產業鏈，其他八字沒一撇

韓國瑜上任近七個月的施政固然有亮點，但礙於時間不夠長，選前政見實現得少，多是延續前朝政策。韓國瑜要靠市政殺出一條血路，需再加把勁。

韓國瑜在市長選舉拋出成立公司探勘太平島石油、爭取迪士尼進駐高雄、建賽馬場，以及打造愛河愛情產業鏈等，除了愛情產業鏈稍有規畫，其他幾乎八字還沒一撇。

除了賣農產品，韓國瑜可以打的市政牌還包括協助未成年懷孕少女等。高雄市政府提供
除了賣農產品，韓國瑜可以打的市政牌還包括協助未成年懷孕少女等。高雄市政府提供
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「這類政見屬於未經審慎思考就說出口，導致難以實踐；還有一類政見需要時間規畫、醞釀，一時拿不出成績。」一位高雄民進黨部幕僚分析道，後者像是旗津列入《離島條例》成立免稅區、自貿區、升級高雄軟體科學園區等產業政策等。「即便韓國瑜打出中央卡韓，或借力使力強調入主中央才能幫助高雄，也躲不過輿論對市府規畫能力的質疑。」這位幕僚指出。

延續前朝政策，空汙有改善

其他較受矚目的政績是下水道清淤。韓國瑜就在國民黨初選前巡視防洪清淤，熱炒一波。由於高雄市下水道已清淤兩千多公里、箱涵整治到位，確實改善高雄仁武等地淹水情況，背後有賴水利局長李戎威出謀獻策。李戎威師承前內政部長李鴻源，曾任台北縣水利局長，解決汐止、南港淹水問題，也擔過桃園縣水務局長，有望持續改善高雄淹水及箱涵導致的天坑問題。

韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室
韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1689期〉

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