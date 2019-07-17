韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

【文／晏明強】

韓國瑜確定出線，除了韓粉興奮，綠營選民也高興，連柯Ｐ也鬆口考慮參選，因為這個對手可被攻擊的題材實在不少。 韓國瑜這位另類的國民黨總統參選人，能否成為國民黨人心悅誠服的新共主，並為國民黨完成中興大業？

只要柯文哲參選，挺郭選民投給柯P的機率，將遠高於投給韓國瑜（左）。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

競爭空前激烈的國民黨總統初選結果十五日揭曉，高雄市長韓國瑜以十七個百分點的領先優勢，輾壓前鴻海董事長郭台銘等黨內對手漂亮勝出。國民黨於十七日中常會上，核備韓國瑜為二○二○年總統提名人選，二十八日全代會正式完成提名。

這次國民黨共找了五家民調公司執行初選民調作業，從七月八日到十四日，總共完成一萬五一八五份成功樣本，以黨內互比一五％、黨外對比八五％的比例加總計算，韓國瑜的總支持度為四四．八○五％，排名居次的郭台銘為二七．七三％，第三名則為前新北市長朱立倫的一七．九％。

對比民調大勝蔡不能太當真？

更值得注意的是，五家民調公司所做藍營人選與總統蔡英文、台北市長柯文哲的對比民調顯示，韓國瑜、郭台銘及朱立倫全都勝過黨外對手，其中韓更是狂勝蔡、柯至少三十個百分點，郭也贏了十五個百分點之多。

若按照國民黨中央所自誇，初選民調機制完全公平、公正、公開，以韓國瑜驚人的領先幅度，蔡、柯兩人支持度加起來也沒他多，韓不但是國民黨最強的總統人選，明年大選也幾可確定是穩操勝券了。

事實是否真是如此？恐怕連國民黨輔選系統都不敢置信。

一位熟悉民調並有輔選實務經驗的資深黨務人士坦言，韓國瑜支持度從平日的三成左右飆高到接近五成，並不能代表他真實的戰力，只能反映出韓粉在國民黨初選民調周守電話、接電話的執著及強大動員力，郭台銘、朱立倫真的完全沒得比；相對來看，郭的二成八支持度與以往相比還算正常，各年齡層的支持強度都保持在合理水準。

但這位人士承認，五家民調公司取得的成功樣本中，綠營支持者占比明顯偏低，蔡英文僅剩一五％上下的支持度，只有綠營近三成基本盤的一半，國民黨若把這樣的民調數據當真，明年大選只怕會有苦頭吃。

韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

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