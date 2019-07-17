【編輯室報告】韓教主、辣台妹與怪醫

【文／編輯室】 韓國瑜封神：韓粉興奮，綠營高興，連柯P都鬆口考慮參選。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

只要沒有發生像上一屆總統大選時國民黨出現的換柱意外，韓國瑜將成為總統民選以來，國民黨所提名最另類的總統候選人。

在國民黨黨內初選民調中，估計約占所有受訪者三成的鐵桿韓粉，是讓韓國瑜打敗主要競爭者郭台銘的最關鍵因素。這群死忠支持者伴隨著韓國瑜創造了港都奇蹟、打敗執政二十年的綠色政權，再幫助他取得總統大選入場資格。

韓國瑜的另類成功經驗，除了拜民進黨之賜，也是因為習慣穿西裝、皮鞋的國民黨，多年來已少有讓人民感動的領導人。非建制的韓國瑜點燃選民心中的火種，讓韓粉對他形成一種近乎宗教式的崇拜。也有藍營人士認為，引導韓粉這股狂熱力量去對抗綠營的國族認同牌，說不定會創造出奇制勝的結果。

約占所有受訪者三成的鐵桿韓粉，是讓韓國瑜打敗主要競爭者郭台銘的最關鍵因素。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

韓國瑜談大政策通常只有空洞口號，就像談「九二共識」只會說是「定海神針」。這次總統大選，韓教主的「宗教牌」對上辣台妹的「認同牌」，看來韓會拉高意識形態衝突、避談政策。

總統大選另一位可能的重要參與者是柯文哲。柯文哲至今未明白表態是否參選，不過在接受《新新聞》與《風傳媒》專訪時說，他還在研究一顆原子彈，讓自己有把握選贏。專訪過程中，提到與民進黨、小英的恩怨情仇，柯Ｐ激動到落淚。顯然，一旦柯Ｐ參選，白綠之間的矛盾衝突絕不會低於藍綠。

〈完整內容請見新新聞1689期〉