近百反川普菁英聯名投書:中國非敵人

【文/文天翔】

當川普運用執政資源炒熱競選氣氛之際,他上任以來對中國的強勢作為也引發在野陣營批判。七月三日為數近百、傾向民主黨的知識菁英,連署在《華盛頓郵報》投書,批判川普的對中政策。台灣應關注美國對中政策會否出現「典範移轉」。

六月底美國民主黨舉行總統初選黨內辯論,多達二十名參選者不約而同箭指欲尋求連任的總統川普(Donald Trump)。同一時間,川普也展開外交「出口轉內銷三部曲」。

對中強勢作為引發在野菁英批判

他先在日本大阪舉行的「二十國集團」(G20),與中國國家主席習近平協議貿易戰「二度休兵」,緩和了美國經濟和國際市場的緊張氛圍。

接著他又用推特邀請「好朋友」、北韓領導人金正恩到南北韓停戰線的板門店見面。在金正恩的配合下,成就了首位現任美國總統踏上北韓領土。縱使在北韓「去核化」議題上毫無進展,但已足夠川普做選戰宣傳。

在金正恩(右)的配合下,川普(左)踏上北韓,賺取選舉資本。達志影像

第三部曲就是在七月四日美國獨立紀念日這天,川普獨排眾議地在華盛頓林肯紀念堂前盛大閱兵。

這一切安排都符合他六月十九日啟動連任競選演說中的宣示──「讓美國繼續偉大」(Keep America Great)。

當川普運用執政資源炒熱競選氣氛之際,他上任以來對中國的強勢作為也引發在野陣營的批判。七月三日一批集結前官員、智庫專家、國關學者等知識菁英連署在《華盛頓郵報》(Washington Post)投書,以「中國非美國的敵人」(China is not an enemy)為題,批判川普的對中政策。

這封信件是由麻省理工學院政治系教授傅泰林(Taylor Fravel)、美國前駐中國大使芮效儉(Stapleton Roy)、卡內基國際和平研究院研究員史文(Michael Swaine)、哈佛榮譽教授傅高義(Ezra Vogel)、國務院前代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)等人執筆。

