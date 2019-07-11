近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

【文／文天翔】

當川普運用執政資源炒熱競選氣氛之際，他上任以來對中國的強勢作為也引發在野陣營批判。七月三日為數近百、傾向民主黨的知識菁英，連署在《華盛頓郵報》投書，批判川普的對中政策。台灣應關注美國對中政策會否出現「典範移轉」。

六月底美國民主黨舉行總統初選黨內辯論，多達二十名參選者不約而同箭指欲尋求連任的總統川普（Donald Trump）。同一時間，川普也展開外交「出口轉內銷三部曲」。

對中強勢作為引發在野菁英批判

他先在日本大阪舉行的「二十國集團」（Ｇ20），與中國國家主席習近平協議貿易戰「二度休兵」，緩和了美國經濟和國際市場的緊張氛圍。

接著他又用推特邀請「好朋友」、北韓領導人金正恩到南北韓停戰線的板門店見面。在金正恩的配合下，成就了首位現任美國總統踏上北韓領土。縱使在北韓「去核化」議題上毫無進展，但已足夠川普做選戰宣傳。

在金正恩（右）的配合下，川普（左）踏上北韓，賺取選舉資本。達志影像 分享 facebook

第三部曲就是在七月四日美國獨立紀念日這天，川普獨排眾議地在華盛頓林肯紀念堂前盛大閱兵。

這一切安排都符合他六月十九日啟動連任競選演說中的宣示──「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。

當川普運用執政資源炒熱競選氣氛之際，他上任以來對中國的強勢作為也引發在野陣營的批判。七月三日一批集結前官員、智庫專家、國關學者等知識菁英連署在《華盛頓郵報》（Washington Post）投書，以「中國非美國的敵人」（China is not an enemy）為題，批判川普的對中政策。

這封信件是由麻省理工學院政治系教授傅泰林（Taylor Fravel）、美國前駐中國大使芮效儉（Stapleton Roy）、卡內基國際和平研究院研究員史文（Michael Swaine）、哈佛榮譽教授傅高義（Ezra Vogel）、國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人執筆。

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉