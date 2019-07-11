修法只管中共同路人還是所有境外代理人？

【文／張家豪】

民進黨團提出《兩岸人民關係條例》修正草案，禁止台灣人民、團體與中國大陸黨政軍單位或其代理人「危害國家安全或社會安定」，恐有空白授權之虞。應思考設立規範更明確、縝密，又能一定程度保有言論自由的境外勢力代理人登記專法。

明年總統大選前，「中共同路人」真將無所遁形嗎？

為實踐總統蔡英文因應「習五條」提出的「民主防護網」，立院由民進黨團主導，在剛結束的會期通過「國安五法」。但蔡英文在七月五日再拋出中共代理人修法，民進黨團擬定的《兩岸人民關係條例》三十三條相關修正草案也曝光。

草案用語有空白授權行政之虞

草案禁止台灣人民、團體及機構等，與中國大陸黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人的代理人，「危害國家安全或社會安定」；並禁止與上述中國相關單位或其代理人「從事危害國家安全之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之」；也禁止出席或參加其所舉辦，或與其共同舉辦的會議，「發表國家安全之決議、共同聲明或相應聲明」。若違反上述規定者，草案規定處三年以下有期徒刑、拘役或併科五百萬元以下罰金。

蔡英文總統在7月5日再拋出中共代理人修法。翻攝自蔡英文臉書 分享 facebook

草案也規定，主管機關有「事實合理懷疑」台灣人民、團體為中國方面代理人，應通知有關人士到場詢問，必要時得命提出相關資料。若受詢問人未到場、無正當理由不答覆、為虛偽陳述，或拒絕提出相關資料，處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，得按次連續處罰。

要求代表外國利益者登記

近期修正的國安五法（見表），除了對既有規定加重管制、罰則，新增條文也有明確定義。但針對此次《兩岸人民關係條例》草案新增條文，兩岸政策協會秘書長王智盛向《新新聞》表示，包括「代理人」、「危害國家安全」、「政治宣傳」及「發表國家安全的決議、聲明」等用語，未基於法律保留原則清楚解釋，恐有空白授權行政的疑慮。

「何謂國家安全或社會安定，屬不確定法律概念，太過抽象模糊。」律師林育杉也接受媒體採訪認為，這牽涉限制言論自由，大法官早已多次釋憲，法律違反明確性原則違憲。

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉