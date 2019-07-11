王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

【文／劉宇智】

前立法院長王金平突如其來大動作開記者會，公然質疑藍營中央民調方法，將讓綠營介入重演「換柱」慘劇；國民黨主席吳敦義則在中常會主張邀請王金平擔任民調小組「總督導」還招，獲得全體中常委無異議一致通過。

「國民黨的初選，有被民進黨操弄決定候選人的重大疑慮。放任不為，必然自毀長城！」

七月三日，國民黨初選民調倒數五天，外界正關注藍營初選最後一場電視政見會，前立法院長王金平突如其來大動作開記者會，公開質疑黨中央民調方法，令各陣營充斥「被做掉」的疑慮。

王金平批評初選民調，背後的原因引發政壇議論。攝影／柯承惠 分享 facebook

為此，黨主席吳敦義則態度強硬，三度親上火線反擊。吳、王不惜公開「撕破臉」隔空駁火，這也預告了國民黨初選後的內部整合難題及分裂危機。

遭質疑，吳敦義一改「尊王」態度

國民黨總統初選預計十五日公布結果。正當打得火熱之際，素有政壇「公道伯」稱號的王金平似乎也不甘寂寞，突然跳出來質疑初選民調取樣方式，直指國民黨正面臨生死存亡的危機，決定郭、韓勝負的三％到五％關鍵變數，讓綠營握有可以輕易操弄「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰的大好機會，恐將重演當年「換柱」歷史。

王金平選擇退出黨內初選，卻又強力批判初選民調方式，背後究竟有何動機及政治盤算，猶未可知。

倒是先前多維持「尊王」態度的吳敦義，隨即在三日下午的中常會上出招，罕見地以黨主席名義領銜提案，主張邀請王金平擔任民調小組「總督導」，獲得全體中常委無異議一致通過，藉此展現黨魁領導威望及操持黨機器的政治實力，隔空重甩了王一巴掌。

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉