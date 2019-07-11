綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

【文／胡宥心】

不少民進黨內非派系幕僚感到憂心，忍不住私下抱怨：「一直喊非韓不可，最後弄假成真就不好玩了。」如果韓國瑜出線，蔡英文可能不會打贏，「因為這場選戰不可能講理，也不會有執政者優勢，蔡英文的優點都變成弱點。」

國民黨總統初選民調展開，藍軍各陣營候選人強力動員，支持者忙著各擁其主，不少韓粉、郭粉在網路互尬聲量，黨內初選炒得比真正大選還熱。

而前陣子才剛結束黨內總統初選的民進黨支持者，也不甘心只當「吃瓜」群眾湊熱鬧，竟也喊出「唯一支持韓國瑜」，甚至開玩笑跟喊「有瑜吃魚，無魚吃菜」，企圖攪和這場國民黨黨內初選。甚至不少綠營派系幕僚也跟著喊「唯一支持韓國瑜」、「非韓不投」，不難看出民進黨在二○二○大選最期望的對手，就是高雄市長韓國瑜。

綠營看衰韓「草包不住火」

為何總統大選民進黨最想對上韓國瑜？綠營論述多半就是看衰韓的續航力，認為「草包不住火」。

綠營人士認為綠粉反串挺韓國瑜（右）就怕弄巧成拙。攝影／柯承惠 分享 facebook

綠營如此「投入」國民黨初選，不但前立法院長王金平提出質疑，認為黨內民調會遭民進黨操弄，不少綠營非派系幕僚也忍不住提醒自家人「適可而止」。一位幕僚分析，韓粉是少見黏著度極高的國民黨支持者，民進黨對上韓國瑜，未必那麼好打。

「韓國瑜當然比較好打，他在年輕人的支持度上幾乎被蔡英文狠甩。」一位希望韓國瑜在初選出線的資深南部民進黨立委分析指出。

從民進黨角度來看，如果明年大選是韓國瑜一對一對決蔡英文的局面，對民進黨是最有利的，理由是蔡英文在年輕人的支持度上遠遠勝過韓國瑜，加上二○年大選，民進黨已經定調是台灣主權保衛戰，年輕族群對於中共介入台灣選舉、一國兩制的厭惡感，隨著香港近日的抗爭加深，這些因素對於過於親中的韓國瑜、國民黨都相當不利。

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉