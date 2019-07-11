草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

【文／紀淑芳】

郭台銘首次投入選舉即挑戰最高難度的總統層級，投入國民黨初選後，砸下重金禮聘策士，找顧問公司鋪天蓋地投放廣告預算。綠營人士私下大嘆：「你無法輕視一個沒有參選過的人，在短短期間內可以和韓國瑜打得不分軒輊。」

國民黨總統初選電話民調七月八日展開，藍營上下進入屏息以待的緊張時刻。反觀總統候選人已經底定的綠營，搬著板凳、好整以暇想看藍營初選內亂好戲。甚至綠營支持者在網路群組裡互傳「非韓不投」的耳語，不無趁機攪局，大打騷擾戰的心理。

不是韓好打，而是郭不好打

韓國瑜就任高雄市長後，因出包不斷，被譏為「草包」，讓綠營產生大選時跟韓對決「比較好打」的簡單政治推理。相對於草包，綠營內部對於「錢包」、前鴻海董事長郭台銘，反倒是顯得「小生怕怕」。

郭台銘在國民黨初選表現的爆發力，讓綠營心驚。攝影／林瑞慶 分享 facebook

一位綠營核心高層即露口風：「以前民進黨是面對全世界最有錢的政黨，現在國民黨已經沒有黨產，卻跑出比國民黨更有錢的人，到時候藍營立委一定全都倒過去。」「郭台銘可怕的是他的錢太驚人。」

郭台銘首次投入選舉即挑戰最高難度的總統層級，投入國民黨初選後，砸下重金禮聘策士，找顧問公司鋪天蓋地投放廣告預算。綠營人士私下大嘆：「你無法輕視一個沒有參選過的人，在短短期間內可以和韓國瑜打得不分軒輊。」更遑論備戰總統多年的「正常倫」朱立倫，遠遠瞠乎其後，只有看車尾燈的份。

「應該說，不是韓國瑜好打，而是郭台銘不好打。」另一位黨政高層如此評估。說穿了，郭台銘因為是第一次投入政治選舉的「素人」，綠營內部尚未能摸清這位台灣首富底氣究竟有多深，選舉不確定性大增，懷疑及恐懼油然而生。

「郭台銘因為是台灣首富，具有高知名度，儘管台灣底層民眾有仇富心理，但財富對郭來講卻不是負數而是正數。」「你要瞭解，台灣選民的性格是既要主權又想賺大錢，韓國瑜喊發大財，大家會覺得不太可能，但郭台銘喊發大財沒有人會懷疑。」

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉