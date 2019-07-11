【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

【文／編輯室】

到底在國民黨初選領先群中，誰是綠營「屬意」的對手？一位綠營高層說：「以前民進黨是面對全世界最有錢的政黨，現在國民黨已經沒有黨產，卻跑出比國民黨更有錢的人。」在他們眼中，口袋深不可測的郭董是最難以應付的敵手。

國民黨總統初選進入民調階段，原本應坐壁上觀的民進黨，卻積極想影響對手初選──希望藍營出線的是個「好打」的對手。

到底在國民黨初選領先群中，誰是綠營「屬意」的對手？一位綠營高層說：「以前民進黨是面對全世界最有錢的政黨，現在國民黨已經沒有黨產，卻跑出比國民黨更有錢的人。」在他們眼中，口袋深不可測的郭董是最難以應付的敵手。

「韓國瑜當然比較好打，他在年輕人的支持度上幾乎被蔡英文狠甩。」一位南部民進黨資深立委指出。綠營看衰韓的續航力，甚至尖酸地說他「草包不住火」。

綠營看衰韓國瑜（右一）的續航力，甚至尖酸地說他「草包不住火」。攝影／柯承惠 分享 facebook

不過，從去年至今，韓國瑜持續展現他強大的群眾號召力，若他大選再捲起一陣韓流，狂熱的韓粉恐怕會讓「大小姐」小英難以招架。

《工廠管理輔導法》於六月底修法三讀通過。新法規定新建農地違章工廠即報即拆，但過去三年來至少出現一萬五千家間違章工廠，至今僅拆除十六間。新法給既存低汙違章工廠二十年轉型期，二十年後它們有辦法轉型嗎？這部剛出爐的法律真能解決農地汙染問題？

而在香港，特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》修法「已經壽終正寢」。從六月至今，全世界看到香港年輕世代激進化、悲憤的行動，他們對北京與港府高度不信任，送中修法壽終正寢能挽回這些年輕人的心嗎？

「非韓不投」韓國瑜為什麼是小英的最愛？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1688期〉