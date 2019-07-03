綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

【文／胡宥心】

相較於民進黨在第九屆一舉拿下十八席的不分區席次，民進黨人士透露，二○年大選，民進黨不分區安全名單預計將落在十二、十三名。上屆「無知少女」被詬病為黨政策的辯護力不足，本屆將更專注於人選的「戰力」。

柯建銘（中）蘇嘉全（右）可能在不分區綠委名單一進一出。攝影／柯承惠 分享 facebook

今年三月十八日，前行政院長賴清德一身決然瀟灑地前往民進黨中央登記總統初選，挑戰現任總統蔡英文，震撼政壇。民進黨展開八十六天的總統初選歷程，卻成了民進黨黨公職人員口中的動盪時刻。

期間，賴清德大力訴求他是為保立委席次而戰，預言民進黨在二○二○年立委選戰恐會有轟轟烈烈的激戰，說到不少綠營連任立委的心坎裡。

卓羅體系如何修復與英系的裂縫

最後蔡英文民調勝出，拿到提名，民進黨的選戰也總算回到正軌。黨中央預計七月底搞定所有區域立委選區提名，包括與第三勢力合作；八月初開始進行不分區立委名單討論，成立「不分區提名工作小組」進行審查、討論和徵詢。

相較第九屆不分區立委名單是時任黨主席的蔡英文全權主導，逼迫黨內許多老天王退位，這次黨主席換成派系共推的卓榮泰，卓羅（秘書長羅文嘉）體系會如何主導不分區名單成為關鍵。加上初選過程中，英系與卓榮泰、羅文嘉衝突不斷，未來不分區名單如何與英系合作？蔡英文是否適合介入推薦？民進黨不分區名單肯定又是黨內各派系的爭奪戰。

一八年立法院處理選區劃分案，高雄、屏東選區各少一席，民進黨立委管碧玲選區消失，屏東立委蘇震清宣布禮讓同黨的鍾佳濱，兩人皆表態盼爭取進入不分區名單。

另外，新竹市立委柯建銘也交棒給前議員鄭宏輝接續參選，外傳柯建銘也有望擠入不分區政治組；加上新潮流派系立委段宜康任滿兩屆，可能由同派系議員沈發惠接替進入不分區名單；立委尤美女也已任滿兩屆、立法院長蘇嘉全曾表態放棄爭取不分區立委。換言之，相較於第九屆，下屆政治組不分區名單預料將大洗牌。

藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1687期〉