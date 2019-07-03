柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

【文／蕭介雲】

依據《美麗島電子報》最新民調，台北市長柯文哲的支持度重跌至谷底。極為矛盾的是，走訪基層卻人氣破表。這位非典型怪醫真能殺出重圍，化身台版織田信長？各界都很好奇。

柯P（右）會持續勤跑基層，一旦決定出兵，將立即進入「戰鬥模式」。翻攝自柯粉俱樂部 分享 facebook

《美麗島電子報》最新「六月國政民調」顯示，在三跤推中，台北市長柯文哲的支持度重跌至一八．四％歷史新低點，總統蔡英文則強彈至三五．七％新高紀錄，與一月相較，兩人領先態勢互易。但柯Ｐ假日走訪屏東基層卻人氣爆棚，「海森堡測不準原理」似乎同樣適用於民調。

柯蔡民調易位，阿北精準控溫

雖然支持度跌落谷底，但柯Ｐ屏東參訪之旅再度化為「人形立牌」，一天就有逾千位民眾搶著合影，熱度破表，與民調冷到不行呈現出極大反差。為何會如此？

柯營給了一個很另類的答案──阿北是非典型人物，自然要以非典型角度判斷。幕僚會從基層反應、組織動員與民調數據，進行綜合判斷。

「一點都不擔心，民調看看就好。在墾丁大街上，年輕人搶著與阿北合影的高人氣，這才是真正的民調。」協助操盤的親柯人士稱，柯Ｐ還是會持續勤跑各縣市基層，一旦決定出兵，柯團隊將立即轉換成「戰鬥模式」。

從支持度來分析，小英得利於中國「反助選」。辣台妹撿到槍，由一月的一五％、三月的二五％，到六月刷新紀錄，逆勢來到三五．七％。

柯文哲的走勢剛好相反。香港「反送中」事件爆發時，他雖以實際行動探望靜坐在香港經濟貿易文化辦事處前的在台港生，卻因發言內容被年輕人認為態度軟弱，造成支持度重挫。對此，柯Ｐ仍平淡地稱：「不愛辣台妹作風」、「繼續再看」。

「小英是利多出盡，在六月最後一周支持度已開始緩步下降；阿北為利空出盡，未來半年回升到三五％，沒有問題！」柯營以股票來解讀民調走勢，並對柯Ｐ支持度回升至頂點，仍保持高度信心。

藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1687期〉