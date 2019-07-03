沒有民主的香港青年要維護法治底線

【文／李佳穎】

什麼原因讓香港年輕人有勇氣再站上街頭對抗北京？沒有民主自由的香港，法治成為最後一條防線。雨傘革命領導人黃之鋒接受媒體訪問時直言，北京已將一整代的普通港人轉化為「異議人士」。

許多香港年輕人未必參與過雨傘運動或魚蛋革命，但仍為了「反送中」站上街頭。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

七月一日晚間十一時，占領香港立法會的示威者發表五點宣言，最後要求「以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選」。六月的「我城終局之戰」除了有民主派社團組成的民間人權陣線（民陣）發起兩場百萬人規模的遊行，一群無領袖、無組織的抗爭者還締造了一夜「太陽花ＨＫ」。

反送中被送警局八成未滿二十五歲

香港回歸二十二周年這天，五年前「真普選」的訴求再次被年輕人推上檯面。這一個月來，已經有不少中學生與大學生站上街頭，他們未曾參與七年前的「反國教」，只是旁觀五年前的「雨傘革命」，就連三年前的「魚蛋革命」都是看了紀錄片才瞭解，卻在各地發起大大小小的抗議行動。

占領中環與旺角暴動被判重刑的殷鑑不遠，二○一六年春節就有不少年輕人被逮捕、起訴。如今，是什麼原因讓這群年輕人有勇氣再站上街頭？沒有民主自由，法治成為最後一條防線。雨傘革命領導人黃之鋒接受媒體訪問時直言，北京已將一整代的普通港人轉化為「異議人士」。

多次被香港親中媒體《大公報》與《文匯報》盯上的鍾翰林，是這幾年香港社會運動中常見的年輕面孔。他今年十八歲，受到黃之鋒發起「反國教」的啟發，相信中學生也能投入政治，三年前便號召一同助選本土派議員候選人的志工成立學生團體「學生動源」，主張是「香港獨立」。

主張港獨的本土派社團在香港仍是少數，但聲援反送中運動的青年卻不少。鍾翰林表示，六月九日一百萬人遊行當天，有近四百位民眾被帶到警局，其中有八成以上是十六至二十五歲的年輕人，甚至有二十四人未滿十八歲。

藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1687期〉