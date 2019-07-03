兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

【文／黃琴雅】

這場國民黨初選，檯面上看是郭台銘對決韓國瑜，私底下早已演變成郭與蔡衍明的戰爭。隨初選結果即將在七月中揭曉，兩大首富之戰愈來愈白熱化。若郭贏，蔡可能力拱韓脫黨參選；若韓勝，外傳郭可能買下一家媒體來與蔡對打，兩大首富的戰爭不會善了。

韓國瑜參選總統，形象包裝全由蔡衍明（圖）的旺中集團來「打理」。本刊資料 分享 facebook

「一個受國台辦管制的媒體，沒有資格問我！」六月二十六日，鴻海創辦人郭台銘在高雄佛光山佛陀紀念館參觀時，被中天電視記者問到：「您在國政會上說『不畏中國威脅，誰怕誰』的話，還算數嗎？」郭台銘當場動怒，指著這位記者，「問問你的良心，你是為中華民國？還是國台辦？」「問問你們蔡老闆！」「當國台辦的打手，狗腿！」

郭參選擋了蔡旺旺的「造王」路

這雖然不是郭台銘首次嗆中天，卻是最直接的一次。郭台銘多次對《中國時報》開炮，直指他們是「黑郭」總司令部，他甚至對國民黨所辦的三場政見發表會中，有一場由中天轉播非常不滿；他還在六月十日召開記者會公開嗆《中國時報》，只是當時他用比較含蓄的話說：「一家受國台辦控制的媒體正在引導中華民國總統參選人」、「他不甘心首富讓給我！」

雖然沒有說出旺中集團總裁蔡衍明的名字，但外界都知道「他」指的是誰，這次直接用「打手」來回嗆，顯見郭的心中有多氣。

這場國民黨的初選，檯面上看是郭台銘對決韓國瑜，私底下早已演變成郭台銘與蔡衍明的戰爭。隨著初選結果即將在七月中揭曉，兩大首富的恩怨已經愈來愈白熱化，仇愈結愈深。

旺中集團旗下的媒體包括《中國時報》、中天電視與中視等「三中」，力挺韓國瑜是眾所皆知的事。從去年九合一大選時，中天電視因為挺韓，成功將他拱上高雄市長寶座，中天收視率也穩坐第一，創下蔡衍明買下三中後的最好佳績。選舉後，中天趁勝追擊，力拱韓選總統。

若此次能將韓一舉推上總統寶座，蔡衍明儼然就是位“King Maker”（造王者），影響力將無人能及。

藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1687期〉