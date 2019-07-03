韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

【文／張家豪】

韓國瑜在選前的種種作為偏向防守，罵綠營鞏固深藍、畫大餅勤洗腦、提政績抗罷免，都是為了鞏固支持者，希望先低空飛過撐過初選。在藍營基層的確有股反韓選總統的力量，無論是擔心拖累立委選情或丟掉高雄市長，都不樂見韓國瑜冒險投入總統大選。

韓國瑜（中）訴求就職半年完成14項政績，平息罷免行動的怒火。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

國民黨總統候選人初選民調即將在七月八日展開，高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘進入最後比拚。目前仍暫居領先的韓國瑜，首要目標就是避免民調與郭台銘產生「死亡交叉」，韓在選前的種種作為也偏向防守，以鞏固支持者為重中之重，「開源」則是其次。但這樣做能否撐過初選？可從幾個面向進行盤點。

著力點一：罵民進黨固深藍韓粉

依據《美麗島電子報》六月二十三日至二十五日做的「六月國政調查」，民調將訪問民眾分成九群，Ｇ１至Ｇ３類別為泛藍支持者，Ｇ１最深藍。

民調顯示，韓國瑜對上總統蔡英文、台北市長柯文哲時，Ｇ１中高達八二．五％投給韓國瑜，僅五．七％不投票／廢票；Ｇ２在相同選項呈現五五％及一五．六％。但當國民黨改由郭台銘出戰，Ｇ１對郭支持度劇降至四八．五％，不投票／廢票陡升到二九．一％；Ｇ２分布為四三．七％、二四．三％。

從韓到郭的不投票／廢票比例上升情形，可判斷約二○％深藍群眾「非韓不投」，以及約一○％可能寧願轉投柯文哲。比較美麗島五、六月國政調查顯示，蔡、郭、柯對決，Ｇ１對郭台銘支持度下降了一三．三％，不投票／廢票比例上升了一二．五％，顯示「非韓不投」有加劇之勢。

也就是說，韓國瑜必須鞏固深藍選票。一位資深政治公關分析指出，除了韓國瑜在去年九合一大選與深藍建立革命情感，韓持續造勢也能凝聚支持。「他是藍營初選候選人中，批判綠營執政最到位的，像是最近批民進黨『權力中毒』、『去中華文化就像小刀鋸大樹』，都是鞏固深藍的絕佳方式。」這位政治公關也提到，韓、郭相爭因旺中媒體集團及部分韓粉催動而激化，深藍要轉移到郭身上更是難上加難。

藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1687期〉