【編輯室報告】當魯蛇們同在一起

【文／編輯室】 藍營初選誰勝出？郭韓實力總解盤。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

去年熱播的韓劇《我的大叔》，描寫中年失業後，魯蛇大叔們互相治癒對方的故事，播出後在韓國引發廣泛討論。劇中一位飾演失意女演員的角色，在一次酒後吐露真心話：我原本很害怕失敗，但是看到這麼多失敗的人環繞在自己身邊，過得也都還好，讓我感覺不再孤單。

「一個人失敗會不安，但很多人失敗，就會讓大家都安心。」有劇評這樣詮釋這齣戲。「魯蛇」這名詞指的未必是經濟上的絕對弱勢，也可能是心境上的相對挫敗。政治領域亦復如是。

被譏為「草包」的韓國瑜能在政治上捲起千堆雪，憑藉的正是這種「當魯蛇們同在一起」的安心感所衍生的亢奮感：藍營選民對二○一六年再度失去政權、退休軍公教對於蔡政府大砍年金，荷包及心靈上受到創傷，都因為韓國瑜這位「魯蛇宿主」而得到某種精神層次的安慰與寄託。

韓國瑜能在政壇捲起千堆雪，憑藉的正是這種「當魯蛇們同在一起」的安心感。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

這也部分說明為什麼「正常倫」一點也不吸引人，「台灣首富」面對「魯蛇教主」也沒討到什麼便宜。國民黨總統初選最後誰能勝出，本期《新新聞》做了詳盡的實力總盤點。

走在「魯蛇不魯蛇」路上的，還有隔海的香港。因為政治不民主、不自由，香港人自感淪為「政治魯蛇」，集體勇敢走上街頭。

當魯蛇們同在一起，誰說不是團結力量大？香港的最新動態，本期《新新聞》有巷仔內人士必讀佳作。

〈完整內容請見新新聞1687期〉