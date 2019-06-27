中國想拉下蔡英文得靠柯P

【文／白映祿】

中共對台灣總統人選若有偏好，第一順位應該是郭台銘，第二順位是韓國瑜，第三順位才是柯文哲。如果就能夠鼓勵柯文哲出馬競選，就能有效牽制綠營，這對國民黨任何一位候選人都是一大利多。而北京目標只有一個，就是拉下民進黨的蔡英文。

柯文哲受到北京「禮遇」，被中國國台辦讚賞，還將登陸參加北滬雙城論壇。攝影／柯承惠 分享 facebook

二○二○年總統大選，中美台三方的態勢都有別以往。台灣現任者尋求連任遭黨內同志挑戰，而在野黨內部爭奪也激烈；美方則早早選邊站，毫不搞曖昧，表態並做球給蔡英文。

中國怕郭台銘？

而挑戰者中最具實力者，就屬國民黨的韓國瑜與郭台銘，這兩人除了互批背後的中國關係外，對北京批判也不遺餘力。倒是北京對於韓、郭的批判異常低調，低調到有點詭譎。而另一位可能參選人柯文哲，卻受到北京「禮遇」，被中國國台辦讚賞，還將登陸參加北滬雙城論壇。中國葫蘆裡到底賣什麼藥？令人好奇。

首度從政就投入總統大座爭奪戰的郭台銘，雖然剛在鴻海股東大會卸下董事長頭銜，卻不影響外界對「郭台銘等於鴻海」的印象。鴻海主要生產基地大多設在中國，而主要市場卻是美國，鴻海本身就是中美台貿易的縮影。

在中美貿易對抗中，郭台銘的優勢卻沒有顯示出來，反而出現尷尬的窘境。郭台銘也說不清為何要參選，而他一旦擔任總統後，大部分資產都在中國，當台灣面對中國威脅，這位總統要如何對抗中國的壓力？反之對面美國盟友，台灣總統個人事業主要市場是在美國，若美國對台灣有更多需索，他是否會埋單？

郭台銘紅色台商身分是難以褪去的標籤，而他在競選過程中對這標籤的處理手段不是說明或表態，而是指控──指控同黨另一位參選人韓國瑜的紅色背景，暗示韓受到國台辦操控的媒體左右。郭台銘直指旺中集團老闆蔡衍明與國台辦的關係，指控蔡衍明「黑郭」是要去向國台辦邀功，暗示旺中集團力挺韓國瑜就是國台辦支持韓國瑜。郭台銘更爆料，韓國瑜訪問港澳時，就力勸韓國瑜不要進中聯辦。

溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1686期〉