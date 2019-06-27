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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50新新聞

【文／李佳穎】

時代力量的路線之爭，從去年的「親柯」與「黑柯」，轉為明年是否與綠營在立委選戰合作，甚至表態支持總統蔡英文連任。但黃國昌曾在受訪時表示：「並不是反對『兩岸一家親』就要支持民進黨！」試圖與民進黨撇清關係。

反紅媒遊行後，時代力量路線之爭又躍上檯面。攝影／郭晉瑋
反紅媒遊行後，時代力量路線之爭又躍上檯面。攝影／郭晉瑋
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六月二十三日「反紅媒」遊行結束隔天，一則時代力量立委徐永明在黨內建議應自提總統人選的新聞傳得滿天飛，外界不免臆測時力是否欲透過遊行人氣增添政治勢力。

這則新聞讓時力人士兜轉了一整個早上，黨中央急著澄清，地方黨公職則忙著向選民解釋。

總統支持誰？黨內不能說的祕密

徐永明的提案讓不少黨內人士「滿頭問號」，不僅是讓人抓到話柄，批評企圖收割前一天遊行的民意，同時激起黨內辯論是否該自提總統候選人。更重要的是，若不自提人選，時代力量做為台灣關鍵的第三勢力政黨，將表態支持哪一位候選人。

時代力量正走在抉擇的十字路口：親柯、挺綠，還是走自己的路？

事實上，徐永明早在今年四月時，就曾主張時力應考慮自提總統候選人，並點名立委黃國昌是首選，一直到最近才正式成案，並於七月二日的決策委員會討論。但反紅媒遊行展現出「反中」的高民意，黨內對於應支持民進黨蔡英文或自提候選人的爭辯才正式浮上檯面。

時代力量的路線之爭，從去年大選的「親柯」與「黑柯」之別，轉為明年大選是否與民進黨在立委選戰合作，甚至表態支持總統蔡英文連任。立委洪慈庸在六月十八日的決策委員會中即提案，要求研擬與其他政黨協調合作的期程，且明確表態支持的總統人選。

據瞭解，時代力量其實早已在決策會議中，達成「不支持『主權立場親中』總統候選人」的共識，隱而未宣的就是支持蔡英文。不過，黃國昌也曾在受訪時表示：「並不是反對『兩岸一家親』就要支持民進黨！」試圖與民進黨撇清關係。

溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室
溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1686期〉

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《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。
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