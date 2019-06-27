小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

【文／蕭介雲】

對美採購六十六架F-16V軍購案已獲美方透過管道傳達正面回應，預計最快於七月正式通知我方。國防部將提出《軍購特別條例》草案與特別預算案，額度初步匡列在二五○○億元上下。

在美方通過新採購案後，台灣空軍的F-16V機隊將更壯大。攝影／柯承惠 分享 facebook

總統蔡英文爭取連任再添利多。台灣對美採購六十六架F-16V軍購案，終獲美方正面回應，預計最快於七月正式通知。國防部預做準備，擬在八月底將《軍購特別條例》草案與特別預算案，與明年度中央政府總算案，一併送請立法院審議。

在美國與中國貿易戰對抗格局下，對台軍事採購案成兩強喊價籌碼。《時代》（Time）雜誌兩度傳出，美方可能暫緩對台軍售案。軍方對此稱，沒有這回事，進度一切順利。

這次作業特別之處，首先是以絕對機密案推動；其次，我方在爭取時，開出的是一張「空白支票」，採購額度由二五○○億元到近四○○○億元，機種則交由美方評估後「自行填上」。

美方後來同意出售F-16V，初步協商後，全案匡定在二五○○億元上下，所獲武器配件與鳳展專案大致相同，國防部近期已向行政院進行專案報告並獲同意。

我方所採購的F-16V是F-16C/D型的新機種，推力比F-16A/B型至少增加三千磅，優點在於掛載武器更多、戰術運動更佳，配備適型油箱，留空時間更長。

F-16V採用APG-83 AESA雷達，相近於第五代戰機，作戰空域掌握與感知力增加二二○％，具全環境精準打擊能力，匿蹤性能增加三○％。

在打擊能力部分，能同步鎖定逾二十個目標，以AGM-154C遠距遙攻武器（ＪＳＯＷ）、AGM-88B高速反輻射飛彈等進行遠距攻擊。在解放軍遠海長航與機艦不斷繞台威脅大增下，軍方稱，F-16V確為我方極需的反制戰力。

溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1686期〉