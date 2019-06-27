受刑人第二代 12歲才知道毒犯老爸在獄中

【文／李佳穎】

「我之後才知道，小時候去看爸爸的地方是土城看守所。」直到十二歲陪阿嬤旁聽開庭時，蕭力誠才恍然大悟，原來爸爸、叔叔和姑姑都因為吸毒在坐牢。「爸爸去哪兒」從一齣溫馨搞笑的電視綜藝節目，成為一擊沉重深刻的發問。

紅心字會接住了蕭力誠的失落，現在他也開始貢獻己力幫人。攝影／柯承惠 分享 facebook

「以前覺得自己上下學、吃外食很酷，現在看到同學中午有人送便當、上下課有家人接送，卻覺得是一件很幸福的事情——因為還有人照顧。」講起沒有爸爸的日子，十七歲的蕭力誠表現得一派輕鬆，卻掩藏不了眼角閃過的一絲黯然。「爸爸去哪兒？」面對蕭力誠的問題，阿嬤總是回答「爸爸在外地工作」。

十二歲恍然大悟：老爸在坐牢

「出去像丟掉，回家像撿到」這句經常被父母用來調侃小孩的話，倒像是蕭力誠爸爸的寫照，晚出早歸，工作時間又與家人作息顛倒。正因為這樣，他沒有察覺爸爸已經很久沒有回家。

「我之後才知道，小時候去看爸爸的地方是土城看守所。」直到十二歲陪阿嬤旁聽開庭時，蕭力誠才恍然大悟，原來爸爸、叔叔和姑姑都因為吸毒在坐牢。此時，爸爸已經被關了一年多，媽媽早在他四歲時就帶著弟弟離家，只剩下阿嬤、妹妹和他相依為命。「爸爸去哪兒」從一齣溫馨搞笑的電視綜藝節目，成為一擊沉重深刻的發問。

蕭力誠對爸爸幾乎沒有記憶，談到爸爸，他時而結巴、時而停頓、時而咬唇，最後吐出口的卻是：「不知道。」他不知道爸爸在做什麼、想什麼，更不知道他為什麼吸毒，唯一知道的是：爸爸坐牢後，家裡最明顯的改變就是「沒有錢」。

蕭力誠回憶：「同學的衣櫃總是塞得很滿，我的衣櫃打開來卻只掛著同樣那幾件衣服，每天洗才夠換。」家中因爸爸入獄而失去經濟支柱，只能仰賴中低收入戶補助及阿嬤擔任清潔工的收入。

他滔滔不絕地傾洩童年的欣羨。同儕間有人拿著iPad或iPhone趴趴走，三不五時花五、六百元唱歌、看電影或去遊樂園，寒暑假還能全家飛往日本、美國或義大利渡假。「小時候很羨慕他們，我怎麼都沒有？」蕭力誠嘆息。

溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1686期〉