【編輯室報告】能做個好人不是那麼理所當然

【文／編輯室】 溜滑梯社會，一踩滑就跌落黑暗底層。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

聽到「壞人」兩個字，大多數人的反應是什麼？恐怕是先退避三舍。有些人認為，把犯罪的人關在監獄裡，應該就能確保社會的安全無虞，也有些人主張「治亂世、用重典」，認為提高刑度就能有效嚇阻犯罪。

「做好人」對大多數民眾來說，或許是再自然也不過的事情，不過在某些人身上，卻可能是一輩子都無法達成的夢想。為什麼「好人」會變成「壞人」？而「壞人」到底該怎麼做才能變成「好人」？本期我們試著從身處犯罪漩渦、剛脫離犯罪或已迎向新人生的各個受訪者身上找尋答案，並分析犯罪不斷循環的可能原因。

國民黨總統初選的首場國政發表會已結束，卻缺乏火花。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

至於目前政壇最夯的話題仍然環繞在美中台關係及總統大選，根據本刊掌握的訊息，美國已允諾對台出售六十六架F-16V，此舉無疑是做球給蔡英文。面對民進黨猛打「反中牌」，最可能在國民黨初選中出線的韓國瑜、郭台銘，卻因中國問題網內互打，而朱立倫的穩健表現能否讓他躥出成為黑馬？柯文哲的曖昧態度又會為這場戰局增添什麼新變數？我們有深入的剖析。

這期我們也探討因長榮空服員罷工而浮上檯面的勞資爭議，和以往的航空業罷工案不同的是，資方這次擺出強硬態度，發起罷工的桃園市空服員職業工會則被認為準備不足，在這場延續超過一周的罷工行動中陷入苦戰。這場勞資大戰會如何發展，值得我們繼續關注。

〈完整內容請見新新聞1686期〉