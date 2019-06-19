地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

【文／白映祿】

韓國瑜要帶領地方派系聯軍，正式挑戰由北部菁英帶領的正統國民黨，藉地方包圍中央。幾場造勢大會，站在韓國瑜旁的幾乎都是地方派系頭頭。地方派系一直是國民黨政權無法切割的一部分，如今地方派系大復活，藉由韓國瑜的聲勢再度集結挑戰。

連續幾場造勢大會，站在韓國瑜（中）旁的幾乎都是地方派系頭頭。攝影／柯承惠 分享 facebook

韓國瑜「被動」表態參選，也完成繳交五百萬元登記費，正式參與二○二○年國民黨黨內總統初選。韓國瑜是現任高雄市長，只能利用周六日進行競選，因此被邀請出席每周一場大造勢活動，從六月一日凱道開始，以造勢為競選方式，把初選當大選打。幾場造勢大會，站在韓國瑜旁的幾乎都是地方派系的頭頭。

公道伯棄選，地方派系轉投韓總

國民黨中常委改由選舉產生之後，地方派系大量搶攻中常委，○八年馬英九上台後，壓制地方派系、弱化中常委，甚至在中常會上設立中山會報與五人小組決策群。尤其一三年的馬王鬥爭，對地方派系更是致命一擊，地方派系缺少王金平的疏通，導致派系惡鬥，而在一四年選舉大敗。一八年九合一大選，王金平在地方派系著力甚深，尤其在韓國瑜的選舉中，王更是出錢出力。

但地方派系是以利益為考量，對政治利益的抉擇更是精算。這些地方派系過去都被劃分為王金平的盟友，如今王不參與國民黨初選，地方派系在郭台銘與韓國瑜兩強中選擇後者。

國民黨在一四年地方選舉大敗，一八年地方選舉則大勝，成敗都是地方派系。而一四年大敗，連勝文成為眾矢之的；一八年大勝，韓國瑜勝者為王，甚至被拱成國民黨中興之主。連勝文與韓國瑜，一北一南、一勝一敗的遭遇天壤之別。

一四年地方大選，國民黨相信三個法寶：藍綠、派系與新台幣。台北市靠藍綠激化選情，結果被柯文哲「推倒藍綠高牆」；在派系整合上，仍化解不了派系間的矛盾。那一年郭台銘也到各地下鄉輔選，與候選人合照還遠多於馬英九，更以投資為餌，頻頻開空頭支票。但最終結果藍綠高牆倒了、派系無力了、新台幣失效了，國民黨大敗而民進黨大勝。

小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1685期〉