郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

【文／晏明強】

與旺中緊緊綁在一起的韓國瑜，在旺中遭逢各方圍剿後，自是受到牽連難以置身事外。郭台銘打旺中不但有助爭取年輕、中間及淺綠選民好感，直接把旺中與國台辦送作堆，還能隔山打牛，傷及旺中鐵桿盟友韓國瑜。

旺中遭逢各方圍剿後，讓郭台銘（右）找到了攻韓巧門。攝影／林瑞慶 分享 facebook

國民黨總統初選，韓、郭對決戰況緊繃。據透露，國民黨最新內參民調顯示，高雄市長韓國瑜下滑趨勢尚未停止，雖然支持度仍暫居第一，但他領先鴻海董事長郭台銘的差距，已從兩周前的八％，被拉近到只剩五％。

韓造勢場面驚人，止不住民調跌勢

一位黨務要角私下坦言：「將把韓八、郭二的勝負比修正為五五各半。」他解釋，距離七月五日初選民調執行還有半個月，郭的支持度雖然提升緩慢，但由於韓國瑜掉得更快，七月初兩人的民調數據有機會出現勝負交叉，「誰會是最後的贏家，目前真的很難說。」

即使黨內看好韓國瑜的人居多，但不少有選戰經驗的藍營人士卻認為，韓周周造勢，場面看似很驚人，但「王牌都出手了，仍止不住民調跌勢，未來韓還有什麼牌可打？」一位資深藍委也說：「這不是好現象，韓應思考造勢是否局限同溫層選民，欠缺擴散效應？且更反向激化了反韓力量集結。」

韓國瑜真正的麻煩還不只被罵「落跑市長」，或造勢無助民調好轉，他揮之不去的親中形象才更加致命。

今年初出訪港澳拜訪中聯辦的爭議，當時雖未對韓流聲勢造成損傷，但如今受香港「反送中」抗爭衝擊，台灣社會反中氛圍高漲。日前韓回應「反送中」議題時竟說「不知道」，使得韓新傷又併發舊創。近日幾份民調數據都顯示，韓在年輕選民支持度已不到一成。

韓國瑜應對反送中荒腔走板的表現，連支持韓的黨務人士都承認：「真的很傷，就算他在雲林造勢大會上急下猛藥，公開承諾絕不接受『一國兩制』，除非踏過他的屍體“Over my dead body.”，只怕都很難有效滅火。」

小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1685期〉