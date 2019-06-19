習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

【文／孔誥烽】

中國充斥「沒有中國，香港早完蛋了」的論調，其最大謬誤在於無視香港做與中國大陸分開的獨立關稅區，對中國的巨大用處。美國把《逃犯條例》與重新考量是否繼續承認香港的獨立關稅區地位掛鉤，讓中共不敢血腥鎮壓香港、明目張膽地推行一國一制。

北京想絕對控制香港，卻有必須放香港自由的苦衷。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

香港人的勇武抗爭成功制止了北京在背後推動的《逃犯條例》修訂。西方媒體都驚嘆，這是習近平任內首次屈服於群眾壓力的妥協。

這次反修法成功，除了是因為抗爭者不畏催淚瓦斯和橡膠子彈勇往直前之外，中共不敢像它對付新疆、西藏般硬來，在爆發更大規模流血衝突之前煞停立法程序。

中國須維持香港獨立關稅區地位

此外，還有另一個因素：美國國務院、國會領袖等相繼將《逃犯條例》與美國重新考量是否繼續承認香港的獨立關稅區地位掛鉤。美國和國際承認的香港獨立關稅區地位，是中共仍不敢血腥鎮壓香港、明目張膽地推行一國一制的關鍵。

最近十年，北京講起香港，總會強調香港現在的繁榮都是拜中央政策所賜，中國上下也充斥「沒有中國，香港早完蛋了」的論調。這種論調也影響到很多香港人理解香港與中國的關係，以為香港不是中國提供食水、食物、資金等就會變成死城，好像香港完全依賴中國，中國再不需要香港似的。

這種論調充滿謬誤。海水化淡的技術，早容許香港不用購入東江水。香港的食米八成來自東南亞，凍肉、海鮮、水果等也主要是從大陸以外地區輸入。而香港至今仍是進入中國外資來源地之首，數額遠超過中國大陸到香港的資金。

這論調最大的謬誤，莫過於無視香港做為國際承認、與中國大陸區別的獨立關稅區，對中國經濟發展的巨大用處。但最近華為事件曝露了華為高層用香港護照和通過在香港設立的公司在國際活動。

小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1685期〉