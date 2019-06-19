愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

【文／劉細良】

林鄭月娥被視為習近平人馬，總書記賜予八字真言──「志不求易、事不避難」，林鄭月娥簡直就是特區版的「雷鋒」。形勢雖起變化，但是在左的政治路線下一錯到底。而這次送中面對的形勢，更涉及新冷戰下中美鬥爭，令事件更複雜。

林鄭月娥（左）被視為習近平（右）人馬，讓中共官僚給予她最大政治支持。達志影像 分享 facebook

英國ＢＢＣ以「香港三十年來最大型示威」為標題，形容六月十六日反送中遊行，人數超越一九八九年香港聲援北京學運的百萬人遊行。

《紐約時報》（The New Yrok Times）認為特首林鄭月娥「暫緩」修訂《逃犯條例》，無疑是中國國家主席習近平一次挫折。我認為送中修法帶來的政治危機，已經超過中港矛盾而成為國際議題，九七主權移交以來，香港再次登上國際及外交舞台。

林鄭視此刻為速戰速決良機

為什麼送中修例三個月內迅速升溫，而林鄭月娥又一而再、再而三錯過了和緩局勢，直接導致民意大海嘯，波及大權在握的強人習近平呢？

用中共的慣常分析進路，這場危機有林鄭專橫跋扈、判斷失誤等個人因素，這是偶然性；也有其大環境產生的必然性，包括香港雨傘運動後累積矛盾未曾紓解這小氣候，也有美國鷹派對華政策新冷戰開始的大氣候。

林鄭月娥在十五日宣布暫緩執行的記者會上，承認溝通不足，但出發點是正確的。一切真只是溝通說服不足嗎？整個修法由她主催，認為可以為台北謀殺案死者伸張正義這一點「初心」，其實是謊言，因為台灣方面三次要求討論引渡，她都沒有回應。

不考慮最容易的一次性引渡安排，林鄭反而捨易行難，想用牽連極廣的修法，結果引發民意海嘯。市民根本一早看到她借陳同佳案去執行北京的任務。而這條「絕世好橋」主催者是獲習近平充分授權的林鄭、保安局局長李家超及行政會議成員湯家驊，具體謀畫執行的是國務院港澳辦。

小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1685期〉