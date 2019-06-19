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蔡英文升級2.0 打完賴神打柯神？

2019-06-19 16:15新新聞

【文／紀淑芳】

民進黨總統初選期間，蔡陣營雖然表面是和賴清德在競爭，實則座標瞄準的是柯文哲。蔡柯鬥爭早已是現在進行式。去年台北市長選戰，不投國民黨也不投民進黨的年輕選票，幾乎全往柯Ｐ陣營移動，小英既要爭取年輕族群，競爭座標自然位移到柯文哲身上。

即使柯文哲（左）尚未明確表達選或不選2020，但與小英（右）之間的鬥爭早已是現在...
即使柯文哲（左）尚未明確表達選或不選2020，但與小英（右）之間的鬥爭早已是現在進行式。攝影／郭晉瑋
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蔡賴之爭落幕，換蔡柯鬥爭上場。日前台北市長柯文哲預言：「他們（指民進黨）打完之後，就會來打我。」「今天小英怎麼打賴清德，之後就怎麼打我。」「我聽了之後覺得很害怕。」柯文哲講反話，卻貼近事實。

避免與賴正面交鋒，轉而戰柯

柯文哲在民進黨初選期間頻頻見縫插針，而且只打蔡不打賴，間接透露他內心設定的大選假想敵是蔡英文而非賴清德。無獨有偶，民進黨總統初選期間，蔡陣營雖然表面是和賴清德在競爭，實則座標瞄準的是柯文哲。蔡柯鬥爭早已是現在進行式。

在總統初選期間，蔡陣營設定「攻柯不打賴」的大前提是，賴清德的參選固然對蔡英文是重大的政治打擊，但黨內同志激烈相爭，不僅支持者不樂見，即使贏了初選，大選時也難以彌合。也因此，蔡陣營一開始即設定避免與賴清德進行太多的正面交鋒。

當初賴清德投入總統初選，一出手即主打「台獨工作者」及「赦扁」，將自己推入戰略上的死胡同，被見獵心喜的綠營極端主義派「攬牢牢」以致無法脫身。蔡營從先前各方民調及內部焦點座談顯示，被獨派包圍的賴清德幾乎無力爭取年輕族群支持，這也成為蔡英文可以強攻而不至於跟賴強碰的區塊。

既要爭取年輕族群，競爭座標自然位移到柯文哲身上。蔡營所謂的「把初選當成大選來打」，更是意在避免重蹈去年底台北市長選舉「三跤推」戰局裡，堂堂民進黨提名的候選人姚文智，竟然淪為被棄保對象的覆轍。不投國民黨也不投民進黨的年輕選票，幾乎全往柯Ｐ陣營移動，讓柯得以險勝，「民進黨如果在未來總統大選不想成為姚文智，要先證明有能力跟柯文哲競爭年輕選票。」蔡營幕僚說。

小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室
小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1685期〉

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