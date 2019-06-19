【編輯室報告】習大大終於讓步了

【文／編輯室】 小英二．○戰力升，韓流能瘋到七月？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

兩年多來，香港政府針對爭取普選、參與佔中運動的民主派，展開一連串的秋後算帳。港人爭取民主的意氣消沈，「一國兩制，高度自治」已成了沒有人相信的笑話。

在這種低迷的社會氛圍下，香港人居然創造出讓全球驚訝的奇蹟。一百萬、兩百萬憤怒的港人走上街頭，逼得特首林鄭月娥宣布停止修訂《逃犯條例》，並向香港市民道歉。

這是中共總書記習近平任內首次屈服於群眾壓力的妥協。這也是港人從佔中爭取普選失敗後，難能可貴的大勝利──上一次港府對群眾抗爭讓步，是二○一二年黃之鋒等高中生發起反國教抗爭，反對港府準備進行愛國教育洗腦。

美中博奕下香港微妙的國際地位，讓習近平不得不審慎處理香港問題。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

為什麼習近平會讓步？除了百萬憤怒的香港市民勇敢抗爭，還有美中博奕下香港微妙的國際地位，讓習近平不得不審慎處理香港問題。本期我們為您提供深入分析。

回到台灣的總統大選，民進黨已確定由蔡英文代表出征爭取連任。從去年九合一選舉大敗，蔡英文聲勢跌到低點，她是如何通過黨內的批判、挑戰，最終擊敗對手賴清德？

而在國民黨方面，韓國瑜連續三周每次動員十萬人造勢，人氣無人能比。弔詭的是，造勢場合人數雖多，但輿論平台討論聲量卻下滑。而在民調數據上，韓國瑜對郭台銘的領先幅度又在逐漸減少。韓流能繼續飆升到初選嗎？

〈完整內容請見新新聞1685期〉