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韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29新新聞

【文／張家豪】

韓國瑜全台拚場大造勢，雖有利以韓粉撐起的高人氣，吸引想拉下民進黨的藍營、中間選民回流或靠攏，但韓與另一位國民黨總統初選候選人郭台銘相爭愈趨激烈，「非韓不投」、「唯韓不投」的聲音愈見高漲。

花蓮挺韓大會，再度展現鋼鐵韓粉對韓國瑜的死忠。攝影／顏麟宇
花蓮挺韓大會，再度展現鋼鐵韓粉對韓國瑜的死忠。攝影／顏麟宇
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挺韓大會六月八日前進花蓮，韓粉熱力、凝聚力依舊亮眼，無論是主辦方宣稱有十五萬人，或警方私下估計約六萬人，都突破花蓮當地造勢紀錄。地方派系、軍公教及反同婚等保守勢力持續在這場造勢大匯流。

兩邊支持者情緒已被挑起

外界關注的前花蓮縣長傅崐萁雖未現身站台，但傅妻、花蓮縣長徐榛蔚不僅上台發言，「傅家軍」前國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏也在縣內號召一百輛遊覽車到場。

韓國瑜全台大造勢，雖有利以韓粉撐起的高人氣，吸引想拉下民進黨的藍營、中間選民回流或靠攏，但韓與藍營總統初選候選人郭台銘競爭愈趨激烈，「非韓不投」、「唯韓不投」聲音愈見高漲，甚至可能讓台北市長柯文哲得利。

觀察支持郭台銘的臉書社團或「果凍」（郭台銘用以形容他的支持者）LINE群組，原本還按捺批韓情緒，但以韓國瑜凱道造勢為分水嶺，群組顯見焦慮感，攻訐韓國瑜「畫唬爛」、背信的圖文開始增加。

像是郭台銘支持者近日發文指出，郭韓對決與其說是「庶民與權貴」，倒不如說是「民粹與務實」的戰爭。六月十一日，國民黨中央黨部召開參選人座談會，郭台銘支持者組成的「老虎軍團」，也在社群媒體號召「聲援郭董手機民調義工」到黨部支持郭台銘。

隨著郭台銘群組黑韓力道加大，也急得愈多支持者呼籲「非國民黨不投」。

「綁鞋帶就算接地氣了嗎？真是好笑！作踐自己！」韓國瑜陣營的轟郭炮火也不遑多讓。一位參與凱道造勢，也表示會出席六月二十二日台中挺韓大會的退休教師黃先生這樣批評郭台銘。

貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1684期〉

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