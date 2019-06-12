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貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29新新聞

【文／黃琴雅】

「中美貿易大戰對越南經濟是好的，但對台商卻是一把劍，一刀兩刃。」現在來的都是急單，要不要接單就是一個困難的抉擇。「一旦接了就要擴廠、增加人力，但這訂單會持續多久，沒人知道，若明天沒有二五％關稅了，已經擴廠的台商怎麼辦？」

現在整個越南的工業，缺的不是訂單，是土地與勞工。攝影／黃琴雅
現在整個越南的工業，缺的不是訂單，是土地與勞工。攝影／黃琴雅
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美國總統川普（Donald Trump）要製造業移出中國，越南成為東協的首選，卻掀起越南全國工業區從北到南的搶地、搶人潮。「現在整個越南的工業，缺的不是訂單，是土地與勞工。」一位越南台商這麼說。

南越新工業區交通不便，廠商躊躇

「這兩年平陽土地漲得太離譜。」新日木業董事長霍沛權感受最深，南越平陽省工業區的土地，去年一平方公尺約七十至八十美元（約每坪六九四二元至七二七三元新台幣），目前則已超過一一○美元（約每坪一萬九千多元新台幣），一年地價上漲五七％，很多人嚇到買不下手。

從事平陽工業區土地仲介的肯信集團副總簡俊賢說，平陽省已被搶到沒地了，他以他們所代銷的平陽寶翠工業區為例，現在只剩最後一塊四公頃的地，開價一二○美元／平方公尺，「四年前，這區也不過才賣四、五十美元，三年已漲了三倍。」

為了發展全國經濟，簡俊賢說，越南政府有計畫把工業推進比南越平陽更內地、較窮的平福省，現在申請平陽省工業區的執照都會被擱置，但若是申請落腳平福省，則很快就能拿到執照。不過，因多數工廠都是做外銷，平福省距離最近的胡志明市卡萊港碼頭約一百公里，在南越沒有高速公路又易塞車的情況下，運輸要花上四、五個小時，已成為廠商考量的大問題。

「現在平福省還在整地階段的土地，一平方公尺開價五十美元，但因離碼頭太遠，觀望者眾，但以現在的搶地熱潮，再觀望下去土地就沒了。」簡俊賢說。

買不到地的廠商，只好租廠房。但南越工業區的租金已經被中商炒到「一日三市」，很多中小企業前來找出租廠房，生產線馬上就可以移過來，所以中資以搶租為主，「租金從過去兩美元／平方公尺，今年已開到五美元，三．五美元已是常態。」

貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室
貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1684期〉

新新聞

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