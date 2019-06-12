親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日職／王柏融第4打席二壘安被換下 單場4支1連5場敲安

不斷更新／港警掃射3小時多人中彈倒地 二讀會議宣布取消

國民女神林志玲的誕生

2019-06-12 16:29新新聞

【文／李明璁】

要討論林志玲如何成為「國民女神」，不能只是描述她有多麼完美的外貌、和善的知性與不懈的努力。國民女神的關鍵前提是「國民」，她是在歷史條件和人群關係這兩條軸線交織出來的。林志玲如何在二十一世紀初逐漸成為台灣的國民女神？

林志玲（左）與人合影或握手時，總會使自己的女神姿態完全不具侵略性。本刊資料
林志玲（左）與人合影或握手時，總會使自己的女神姿態完全不具侵略性。本刊資料
分享

印象深刻曾看過一篇報導，說某次記者問林志玲：「現在有人在追你嗎？」結果她既沒生氣也沒迴避地淺笑（就是那個標準「志玲姊姊」甜美模樣），回答道：「時間在追我。」雖然眾記者聽而不聞、鍥而不捨地繼續追問關於男友或結婚之類的無聊問題，好像她的答覆全無意義，但我著實被這句簡單回話撼動了一下。

在年華老去與自我實現拉鋸中前進

無論是否經過深思熟慮還是脫口而出，「時間在追我」真是一種從容自信、包容焦慮不安的美好姿態。畢竟大家應該都能想像，身為絕色美女，得要多麼辛苦抗衡歲月在自體必然留下的殘酷軌跡。正如卡繆（Albert Camus）在《薛西弗斯神話》（Le Mythe de Sisyphe）開頭提及生命終將面對的第一個「荒謬」（absurd），就是心理成熟與生理衰老的矛盾共存。

「時間在追我」，對林志玲來說，無疑是連續不斷的折衝歷程，她一方面必須回應外界以關心為名，所進行無止盡的隱私窺探甚至侵擾，另一方面是她內心深處渴望持續朝往的完美理想形象──比如，眾所皆知她心嚮往之的偶像奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）那般的永恆優雅。

這是什麼樣的一種生命張力，在旁人逼婚、年華老去與自我實現的激烈拉鋸中，保持平衡持續前進。這讓我聯想起社會學大師伊里亞思（N. Elias）如何重新詮釋莫札特（Wolfgang A. Mozart）──僅用天賦異稟或超凡魅力（charisma）來說明這位偉大音樂家是不足的。所謂「鶴立雞群」的重點，不在於鶴如何傳奇，更須從社會型構（figuration）的角度來理解雞群。

也就是說，要討論林志玲如何成為「國民女神」，不能只是描述她有多麼完美的外貌、和善的知性與不懈的努力。這些歸因雖都成立，但必須放在更大的背景脈絡中交叉論證。按照伊里亞思的提點，所謂社會型構是由歷史條件和人群關係兩條軸線交織出來的。或許我們也可以試著從這角度切入。

貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室
貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室
分享

〈完整內容請見新新聞1684期〉

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

相關新聞

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

李進勇自行註銷黨籍 掌中選會以行動證明外界多慮

2019-06-05 16:14

【編輯室報告】六月六日 台灣男人斷腸日？

2019-06-12 16:27

【編輯室報告】土包子語言威力勝海嘯

2019-06-05 16:14

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

柯P訪日自認受「總統級禮遇」藉批蔡凸顯「友中」

2019-05-29 17:00

【編輯室報告】笨水管與5G

2019-05-29 16:38

黨政高層強力固票 同性伴侶結婚成真

2019-05-23 08:40

美中激戰重塑全球電子業供應鏈 東協獲利？

2019-05-23 08:40

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

【編輯室報告】準總統們怎麼因應中美大戰

2019-05-22 16:28

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

【編輯室報告】重磅專訪：「叛逃」中國經濟學家林毅夫

2019-05-16 09:06

日中友好之際 賴清德訪日喊抗中

2019-05-16 09:06

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

2019-05-08 16:18

【編輯室報告】自經區發大財

2019-05-08 16:14

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

初選延宕 選民焦慮 藍綠內戰讓柯P受惠

2019-05-08 16:14

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

韓國瑜硬是要到「被動」參選 吳敦義為他量身訂做提名辦法

2019-05-02 09:47

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

綠營總統內戰 難期待「522奇蹟」協調有成

2019-05-02 09:45

【編輯室報告】賣菜郎與總裁的戰爭

2019-05-02 09:44
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top