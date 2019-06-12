國民女神林志玲的誕生

【文／李明璁】

要討論林志玲如何成為「國民女神」，不能只是描述她有多麼完美的外貌、和善的知性與不懈的努力。國民女神的關鍵前提是「國民」，她是在歷史條件和人群關係這兩條軸線交織出來的。林志玲如何在二十一世紀初逐漸成為台灣的國民女神？

林志玲（左）與人合影或握手時，總會使自己的女神姿態完全不具侵略性。本刊資料 分享 facebook

印象深刻曾看過一篇報導，說某次記者問林志玲：「現在有人在追你嗎？」結果她既沒生氣也沒迴避地淺笑（就是那個標準「志玲姊姊」甜美模樣），回答道：「時間在追我。」雖然眾記者聽而不聞、鍥而不捨地繼續追問關於男友或結婚之類的無聊問題，好像她的答覆全無意義，但我著實被這句簡單回話撼動了一下。

在年華老去與自我實現拉鋸中前進

無論是否經過深思熟慮還是脫口而出，「時間在追我」真是一種從容自信、包容焦慮不安的美好姿態。畢竟大家應該都能想像，身為絕色美女，得要多麼辛苦抗衡歲月在自體必然留下的殘酷軌跡。正如卡繆（Albert Camus）在《薛西弗斯神話》（Le Mythe de Sisyphe）開頭提及生命終將面對的第一個「荒謬」（absurd），就是心理成熟與生理衰老的矛盾共存。

「時間在追我」，對林志玲來說，無疑是連續不斷的折衝歷程，她一方面必須回應外界以關心為名，所進行無止盡的隱私窺探甚至侵擾，另一方面是她內心深處渴望持續朝往的完美理想形象──比如，眾所皆知她心嚮往之的偶像奧黛麗．赫本（Audrey Hepburn）那般的永恆優雅。

這是什麼樣的一種生命張力，在旁人逼婚、年華老去與自我實現的激烈拉鋸中，保持平衡持續前進。這讓我聯想起社會學大師伊里亞思（N. Elias）如何重新詮釋莫札特（Wolfgang A. Mozart）──僅用天賦異稟或超凡魅力（charisma）來說明這位偉大音樂家是不足的。所謂「鶴立雞群」的重點，不在於鶴如何傳奇，更須從社會型構（figuration）的角度來理解雞群。

也就是說，要討論林志玲如何成為「國民女神」，不能只是描述她有多麼完美的外貌、和善的知性與不懈的努力。這些歸因雖都成立，但必須放在更大的背景脈絡中交叉論證。按照伊里亞思的提點，所謂社會型構是由歷史條件和人群關係兩條軸線交織出來的。或許我們也可以試著從這角度切入。

貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1684期〉