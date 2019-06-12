郭台銘會跟著王金平退出初選？

【文／晏明強】

角逐藍營總統提名的郭台銘，因中天電視轉播國政發表會，在初選座談會中大發雷霆。資深黨務人士認為，市話民調已出現「韓下郭上」趨勢，郭台銘仍有機會超越韓國瑜。更值得注意的是王金平的動向，「王的下一步，對韓的影響遠比其他人都大。」

郭台銘堅持初選民調應納入手機樣本，但未取得所有參選人同意。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

紛擾多時的國民黨總統初選，十日在黨中央公布參與初選名單後終於起跑。

不過繼前立法院長王金平不滿初選機制一變再變，專為高雄市長韓國瑜量身打造，六日怒而宣布退出，鴻海董事長郭台銘也強烈質疑初選制度設計未盡周延，不但揚言拒簽參選公約，甚至警告「王院長的事情還會再發生」。

藍營初選確定採全市話民調

王金平率先以實際行動拒絕參加「奇奇怪怪的初選」，後又有民調支持度第二的郭台銘提出初選民調納入手機樣本、建立備案機制等建議。

由於郭把相關制度更動的必要性，直接與初選公平、公正相連結，也引發黨內高度憂心，若郭堅持己見，不惜比照王退出初選，或即使勉強參與，卻對初選結果不願背書，只怕將重創黨內團結，藍營選情將遭逢滅頂之災。

十一日上午黨中央召開由副主席兼秘書長曾永權主持的初選座談會，邀集五位參選人協商民調作業及三場國政願景電視發表會的執行細節。只不過選情領先的三強中，除郭台銘親自出席外，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜都是指派代表參加，經過逾三小時的討論，郭所堅持的民調納入手機樣本等建議，都未能取得所有參選人同意，黨中央仍決定依循中常會通過的「總統提名作業要點規定」，也就是全部採取市話民調。

郭台銘會後則透露，代表朱立倫的前立委高思博提議全部採用黨外對比民調，他及另一參選人孫文學校總校長張亞中也都支持，但因沒有取得所有的人同意，仍維持黨外對比占八五％，黨內互比占一五％。

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〈完整內容請見新新聞1684期〉