現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

【文／黃琴雅】

中美貿易戰持續延燒，中國廠方瘋狂地湧進越南，若香港再加計中國部分，第一季就占越南外資的4成。 資本逃離中國、湧入越南，掀起越南從北到南工業區的搶地潮、搶人潮。「現在整個越南的工業，缺的不是訂單，是土地與勞工。」一位越南台商這麼說。

台商新日木業因中美貿易戰，將中國生產線移轉到越南平陽省。攝影／黃琴雅 分享 facebook

六月六日，距離越南胡志明市約一小時車程的平陽省寶鵬工業區內，有一場動工儀式，自行車座墊大廠鋒明集團董事長蔡文瑞、前駐越南代表黃志鵬、前亞洲台灣商會聯合總會總會長李天柒與前越南同奈省台商會會長張耀仁等人齊聚，一起祝賀全球前三大遊戲耳機製造商安普新要在此處建廠。

成立二十年的安普新，研發總部設在台北南港，在中國昆山與東莞都設有工廠。去年決定落腳越南，初期投資一二○○萬美元，至二○二○年整體投資會達五千萬美元。這裡將是安普新最大的生產製造基地，也是平陽省內最大的電子廠投資案。

出走中國，電子廠最為明顯

安普新越南廠所在的工業園區，是由擔任過越南平陽省台灣商會會長的蔡文瑞，與平陽省國營集團Becamex所合作開發的一座台商園區。平陽是台商聚集最多的工業區，過去多為傳統產業居多，受到中美貿易戰的影響，開始有電子廠積極前來設廠。

不只是南越，台商也積極往北越布建。今年四月十一日，越南副總理鄭廷勇接見台灣仁寶集團副董事長暨策略長陳瑞聰。做為筆記型電腦代工一哥，仁寶以此大動作宣示要在越南擴大投資的決心，這當然也與中美貿易戰有關。

仁寶早在○七年就已經到北越永福省投資設廠，當時拿下三百公頃的土地，卻開發不到十四公頃，被越南政府回收兩百公頃，廠房也開開停停，一直未持續量產。如今，舊廠停滯十年後，仁寶於今年初重啟生產線，並將持續擴廠。陳瑞聰承諾鄭廷勇，仁寶將從一九年五億美元的出口額，逐步提升至每年貢獻越南出口額十五億至二十億美元（約六百億元新台幣）的目標。仁寶的大手筆受到越南政府高度重視。

貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1684期〉