【編輯室報告】六月六日 台灣男人斷腸日？

【文／編輯室】 貿易戰效應：資本逃離中國，瘋湧入越南。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

今年四月，筆電代工一哥、台灣仁寶集團副董事長陳瑞聰向越南副總理鄭廷勇承諾，仁寶從越南的出口額將從今年的五億美元逐步提升至二十億美元。

仁寶大力投資越南當然與中美貿易戰有關，貿易戰讓仁寶重啟在越南停滯十年的生產線。不只台商等外資逃離中國，中國企業為規避美國加徵的高關稅，也紛紛轉進越南，中資已成了越南最大的外人直接投資。資本從中國湧入，從北越到南越工業區都出現搶地潮。本刊記者赴越南實地採訪，告訴您越南如何成為中美貿易戰大贏家。

林志玲閃嫁日本放浪兄弟成員AKIRA。翻攝自林志玲臉書 分享 facebook

六月六日是很多台灣男人的斷腸日──「志玲姐姐」宣布結婚了。林志玲於二○○○年二十六歲時與凱渥簽約成為模特兒，十九年來，不只成為台灣男人心目中的「女神」，她更是台灣的「國民女神」。到底林志玲如何在二十一世紀初逐漸成為台灣的國民女神？我們為您深入分析。

六月九日百萬香港人上街抗議《逃犯條例》修法，這是二○○三年七月一日五十萬人大遊行以來最大規模的一次。當年的遊行成功壓制了北京與香港當局進行國安相關立法；但這次大遊行似乎未制止北京想從香港移送嫌犯到中國內地審理的企圖。「反送中」的發展影響香港的自主性，也關係到台灣人的安全保障，更可以看出習近平「一國兩制台灣方案」到底會怎麼運作，值得台灣關注。

〈完整內容請見新新聞1684期〉