破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

【文／凌有誠】

在貿易戰中，我們看到的不是中國威脅不賣華為的５Ｇ產品，反而是抗議美國對華為的禁令。華為產品競爭力主要是在於價格，而不是技術優勢。而台灣５Ｇ的發展，要克服的是電信公司愈是投資新世代技術，從消費者賺到的錢反而愈少的難題。

先進的5G技術，不見得能讓電信營運商獲利更好。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

五月三十日，台灣正在盛大舉行台北國際電腦展Computex的同時，英國電信商ＥＥ在倫敦、愛丁堡、伯明罕等六大城市同時開啟了５G的商用服務，帶領英國正式進入了５Ｇ時代。然而ＥＥ一方面宣布「暫不銷售」華為５Ｇ手機，一方面卻被攝影記者在發表會上拍攝到華為的設備，引起不少議論。

華為專利數量不一定與實力成正比

在此同時，傳出又一家大廠──全球最大晶片設計工具供應商新思科技（Synopsys）停止提供華為軟體更新。根據日本《朝日新聞》二十九日的報導，在美國開始限制華為、中興設備進口之後，華為手機在日本的市占率也快速地從原來的一五．三％降到五．○％。而華為創辦人任正非則在接受訪問時反擊說：「５Ｇ技術，別人兩、三年肯定追不上華為。」華為的５Ｇ專利數量是世界第一。

種種報導，不禁讓人困惑，華為現況到底是強是弱？

其實專利的數量和實力雖然有關，卻不一定成正比。一個專利效用多大，在於它是不是「封鎖性專利」（blocking patent），意指要做成某件事情就不得不使用的專利；或是不是「標準必要專利」（standard essential patent），意指要符合某項標準時就不得不使用的專利。否則雖有很多專利，別人卻不一定要用，專利再多也只是裝飾門面。

華為相對於５Ｇ有多少封鎖性專利和標準必要專利呢？有兩個方法可以知道：一個是一一檢視它所有專利的技術內容，但是更簡單的方法是直接從結果判斷──如果華為真的有很多封鎖性專利和標準必要專利，那麼在中美貿易戰中，中國只要停止專利授權，美國的５Ｇ推展豈不全面停擺？

實際上情形恐怕相反。根據中國《新浪財經頭條》的評估，未來中國每銷售一支５Ｇ手機，仍須向美國高通（Qualcomm）公司支付十三美元，比４Ｇ時代更高。

產品方面的邏輯也很類似：如果華為產品的技術真的領先全球數年，其他國家不使用華為產品，５Ｇ服務的推展就必須延後。那麼在貿易戰中，我們看到的應該是中國威脅不賣華為的５Ｇ產品，而不是抗議美國對華為的禁令。

12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1683期〉