李進勇自行註銷黨籍 掌中選會以行動證明外界多慮

【文／李順德】

李進勇認為，政黨政治是建立在民主政治的基礎之上，成熟的民主政治，是以追求人民與國家最大的利益為主，當然該超越政黨利益，以人民及國家的利益為前提，有此認知，他絕對會依法行政，以行動證明各界的擔憂是多慮的。

李進勇挺過在野黨的強力杯葛與批判炮火，接下中選會主委印信。攝影／柯承惠 分享 facebook

挺過在野黨的強力杯葛與批判炮火，李進勇獲國會人事同意權，六月三日接下中選會主委印信上任。

行使同意權之前已註銷黨籍

上任前夕，他接受《新新聞》專訪時強調，中選會同仁在失敗中檢討，檢討方案已出爐，他將與地方選委會溝通，共同鞭策，有信心擦亮中選會的招牌，重建國人對選務部門的公信力。

李進勇五月三十日以準主委身分，頭戴一頂鴨舌帽，悄然隻身拜訪中選會，馬不停蹄連繫應興應革事項。他說，尊重在野黨的批評，但更重要的是，要改革去年九合一選舉綁公投的選務缺失，把總統大選辦好。

在野黨不滿李進勇有「黨籍」身分，行政院長蘇貞昌卻提名他，連「形式中立都不遵循」。李解釋，二○○○年中選會法制化後，有黨籍背景主委並非沒前例，前中選會主委張博雅就具「無黨聯盟主席」身分，這也是政黨。

李進勇說，《中央選舉委員會組織法》規定，政黨背景委員不得超過總數三分之一，即表示法律容許有政黨背景者為全國選務效力，他並未違法擔任主委。儘管如此，蘇貞昌要求他於行使同意權之前註銷黨籍。

李進勇認為，政黨政治是建立在民主政治的基礎之上，成熟的民主政治，是以追求人民與國家最大的利益為主，當然該超越政黨利益，以人民及國家的利益為前提，有此認知，他絕對會依法行政，以行動證明各界的擔憂是多慮的。

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〈完整內容請見新新聞1683期〉