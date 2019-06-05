綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

【文／紀淑芳】

蔡營除了透過小英多年來建立的組織系統，也分頭拜託全國各縣市支持蔡英文的黨公職們，幫忙發揮組織動員的力道。根據蔡營推估蔡賴兩趴的差距，只要多動員五萬人就可能逆轉。這也是蔡營私下對初選過關信心滿滿的原因。

蔡英文開始動員地方組織，要英粉們幫忙「顧電話」。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「任務代號#助英台 助小英保台灣 民調時間六月十～十四日，晚上六點到十點。」

「接到民調電話，就這樣回答！問題：蔡英文、韓國瑜、柯文哲你支持誰？唯一支持蔡英文。賴清德、韓國瑜、柯文哲，你支持誰？唯一支持蔡英文。」

「唯有政壇清流，可以擊退寒流！」「民調怎麼回答？很簡單！接到民調電話，全部問題都回答『支持賴清德』就對啦！」

綠中央「降溫」效果有限

五月二十九日，民進黨中執會通過總統初選電話民調規則，初選民調採三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲，手機和市話調查各占五○％。遊戲規則一經確立，網路上旋即出現各種版本的「民調教戰」，蔡賴雙方陣營的戰場，瞬間從中執會撤退，轉移到組織動員。

另一方面，雙方陣營在輿論上激烈攻防。

先是有人爆料蔡陣營大規模蒐集手機號碼建立「手機資料庫」，企圖干擾初選民調。對這項指控，連蔡英文本尊也忍不住跳出來重炮回擊，直指把組織工作跟民調作弊連結或聯想，「不是一個負責任的政治人物」，引來賴清德抗議「總統已經對我展開人身攻擊」。

大規模蒐集手機號碼是否可能造成弊端？民進黨黨秘書長羅文嘉日前公開指出，據估算，至少得花一億元才能影響一％的民調支持度，不僅耗費巨資，也很難不被發現。黨中央公開釋疑，試圖替蔡賴雙方的激戰降溫，但效果顯然有限。

事實上，蔡賴雙方陣營在這議題上激烈攻防，某種程度是內行看門道，外行看熱鬧。一位身經黨內多次初選操盤的綠營人士坦言：「黨內初選民調本身是一種組織戰。」尤其在市議員、立委、縣市長這類區域層級，效果更明顯。

一位民調專家即舉二○一一年民進黨在士林大同區的立委初選為例，當年黨內競逐初選者包括羅文嘉、姚文智及郭正亮，因為個個強棒，該區被喻為「死亡之組」，可見競爭之激烈。選前羅文嘉民調大約領先姚文智十個百分點，但是初選民調公布當天，羅文嘉輸掉了。最後結果，姚文智以四○％的支持率，遙遙領先羅文嘉的一六％、郭正亮的一五％，讓不少人感到意外。

12萬韓粉現身，藍初選完了、韓贏了？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1683期〉